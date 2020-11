× Erweitern © pxhere.com Ran an die Buntstifte!

Mit dem Projekt „Bremen verbindet“ laden die Bremer Bürgerhäuser Kinder ein, gemeinsam kreativ zu werden und eine Ausstellung auf die Beine zu stellen.

Vom 16. November 2020 bis zum 7. März 2021 stellen die Stadtteilzentren jeden Monat eine neue Aufgabe, die mit unterschiedlichen Mal- und Bastelmaterialien gelöst werden soll.

Die Aufgabe im November Monat lautet: Gestalte einen Brief zum Thema:

Psst... Mein Lieblingsort in Bremen ist…

Vorgabe: Der Brief darf nur mit Kugelschreiber, Buntstiften und Papier gestaltet werden. Wem zu diesem oder den noch kommenden Mitmachaufgaben die passenden Materialien fehlen, kann sie nach telefonischer Anmeldung beim Bürgerhaus seines Stadtteils abholen. Einsendeschluss für die November-Aufgabe ist der 30.11.2020. Absender nicht vergessen, dann kommt die nächste Monatsaufgabe automatisch per Post zugeschickt!

Die eingesendeten Werke der Kinder werden auf den „Bremen verbindet“ – Kanälen bei Instagram und Facebook veröffentlicht, damit sie von vielen Menschen bewundert werden. Und im März 2021 bekommen die Arbeiten der Kinder ihre eigene Ausstellung in den Bürgerhäusern.

Eltern und Kinder schicken ihre Ergebnisse einfach per Post an das Bürgerhaus Oslebshausen, Am Nonnenberg 40, 28239 Bremen oder per E-Mail an claus@bghosl.de. Wer ein Bild von seinem Brief oder Kunstwerk bei Facebook oder Instagram posten möchte, verwendet den #bremenverbindet.