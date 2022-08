Bremen wird Biostadt

× Erweitern © Biostadt Bremen Biostadt Bremen, Forum für Küche

Um die hochgesteckten Ziele im "Aktionsplan 2025 - Gesunde Ernährung in der Gemeinschaftsverpflegung der Stadtgemeinde Bremen" zu erreichen, gibt es nicht nur zahlreiche Fortbildungen und Kurse für Interessierte und Fachkräfte. Auch eine „Training Kitchen“ ist jetzt entstanden, in der gezeigt wird, wie die nachhaltige, ökologische, gesunde Gemeinschaftsverpflegung der Zukunft aussehen soll.

Der offizielle Auftakt des Projektes fand Mitte Juli 2022 im Kinder- und Familienzentrum Warturmer Platz statt. Dort wurde der schrittweise Weg zu mehr Bio-Erzeugnissen mit sowohl einer engagierten Einrichtungs- als auch Küchenleitung schon eingeschlagen.

Ab August 2022 bis zum Jahresende stehen jetzt 19 verschiedene Kursen an 50 Terminen zur Auswahl, die neben Wissen zur Lebensmittelwahl, deren Verarbeitung und einer kreativen Speiseplangestaltung auch Kenntnisse in Kalkulation, umweltorientiertem Handeln in den Einrichtungen und Kommunikation nach innen und außen vermitteln. Bei allen Themen stehen besonders die Bedürfnisse von Kindern und das Arbeiten in Kita- und Schulküchen oder bei deren Caterern im Vordergrund. Bis zum Ende des Jahres werden noch weitere Termine hinzukommen oder je nach Nachfrage angepasst werden. Auch der Bedarf nach Fortbildungen für Gruppen an gesonderten Terminen kann über das Team von Forum Küche abgedeckt werden.

Das kostenlose Angebot richtet sich vor allem an Angestellte, die in der Gemeinschaftsverpflegung im Land Bremen arbeiten. Aber auch Einrichtungsleitungen und pädagogisches Personal sowie Gastronom:innen und die interessierte Öffentlichkeit können an den Kursen teilnehmen.

Dabei ist den Veranstalter:innen von Biostadt Bremen das Feedback von Teilnehmenden und Engagierten im Bereich der Ernährungswende besonders wichtig. Was kommt gut an? Was kann verbessert werden? Mit einer umfassenden, externen Evaluation soll das Angebot ständig weiterentwickelt und verbessert werden.

Zu der Online-Anmeldung und einer Übersicht über alle Fortbildungen geht es hier: www.vhs-bremen.de/forumkuecheernährung