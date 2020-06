Bremerïnnen stellen Kunstwerke nach

× Erweitern © Adriane Osterhaus-Wittler nach Paula Modersohn-Becker Und jetzt du! Kunst in Quarantäne nachgestellt

Unter dem Titel "Und jetzt du! Kunstwerke in Quarantäne nachgestellt" hat die Kunsthalle Bremen zum Mitmachen aufgerufen: Die witzigen Ergebnisse werden jetzt ausgestellt.

Während des Lockdowns hatte das Team des Museums eine richtig gute Idee: Unter dem Hashtag #TussenKunstenQuarantaine („Zwischen Kunst und Quarantäne“) auf Instagram rief das Museum alle Bremerïnnen auf, mit einfachen Mitteln Kunstwerke der Ausstellung nachzustellen und Fotos davon einzusenden.

Weil alle Museen geschlossen waren, hatten offenbar viele Menschen ein großes Bedürfnis, sich zuhause mit Kunst auseinanderzusetzen, und so war die Resonanz überraschend groß. Über 100 Bremerïnnen, darunter auch viele Kinder, haben sich aus der Sammlung der Kunsthalle berühmte Werke ausgesucht, und sie zuhause nachgestellt. Dabei kamen Plüschtiere, Zuckerwürfel und Blumentöpfe zum Einsatz, ein Teilnehmer ist sogar extra in den Wald gefahren, um Caspar David Friedrichs "Schlafender Knabe" zu verkörpern. Und die 8-jährige Adriane Osterhaus-Wittler hat ein Bild von Paula Modersohn-Becker mit Stoff-Einhorn nachempfunden. Um sich eine Vorlage auszusuchen, konnten die Teilnehmenden sich im Online-Katalog der Kunsthalle umsehen. Die Zugriffszahlen auf den Katalog haben sich so fast verfünffacht.

Eine Auswahl von 77 der eingereichten Fotos wird jetzt ausgestellt: Die originellen, kreativen und witzigen Kopien von Gemälden, Skulpturen, Installationen und Zeichnungen aus unterschiedlichen Jahrhunderten sind vom 8. Juli bis zum 6. September im Südfoyer der Kunsthalle Bremen zu sehen. Einen Vorgeschmack gibt es hier.