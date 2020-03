supportyourlocal: Bremens Shops sind online!

Von Büchern über Spielsachen bis zur Fahrradreparatur: Hier können Familien Dinge für den täglichen Bedarf kontaktlos bestellen - und gleichzeitig lokale Händlerïnnen unterstützen!

Articolo

Gegen Langeweile und als Rettung für den anstehenden Kindergeburtstag: Der Spielzeugladen in Schwachhausen und Borgfeld verpackt Spielsachen und stellt sie zu einer vereinbarten Zeit in einem Korb zur Abholung bereit.

Findorffer Bücherfenster

Das Buchgeschäft von Barbara Hüchting bietet "Click & Collect": Auf der Hompepage Buch aussuchen, per E-Mail, Whatsapp oder telefonisch bestellen und im Weinladen (der hat zur Zeit nämlich geöffnet) nebenan abholen: kontakt@buecherfenster.de, 0421-354086.

StoffeZauber

Eine große Auswahl an Stoffen bietet der schöne Stoffladen in Walle. Inhaberin Ina fährt die bestellten Garne, Nadeln, Stoffe und mehr nach Möglichkeit eigens per Fahrrad zu ihren Kundïnnen! Bei größeren Entfernungen erfolgt der Versand mit der Post.

Radhaus Altenesch

Philipp Einsiedler und Mark Fleischer bieten ab dem 23. März einen Homeservice an. Nach Möglichkeit wird das Fahrrad direkt bei den Kunden zuhause repariert, ansonsten holt ein Mitarbeiter es ab und bringt es nach Reparatur wieder zurück.

Pynguin

Endlich Zeit für Handarbeiten: Die "Näh mal selber"-Sets der Taschenmanufaktur aus dem Bremer Viertel sorgen nicht nur für Zeitvertreib, sie bringen auch gleich kreative Ideen für sich selbst oder zum Verschenken mit.

Sieben Sachen

Sieben Sachen

Mit einem Bestell- und Lieferservice sind auch die Kosmetika, Kleidungsstücke, Accessoires, Geschenk- und Dekoartikel im Findorffer Lädchen von Marcella Dammrat-Tiefensee für alle erreichbar: Telefonisch unter 0176/50157964 oder per E-Mail an

Tipps für weitere lokale Händler mit Liefer- oder Abholservice? Wir freuen uns über einen Hinweis per E-Mail an redaktion@kinderzeit-bremen.de!