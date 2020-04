Carsharing zum halben Preis

× Erweitern © cambio CarSharing Bremen Cambio CarSharing Bremen

Auch Einkaufen ist eine ganz andere Herausforderung für Familien geworden: Anstatt täglich frisch Lebensmittel für den Haushalt zu besorgen, reduziert man die Supermarktbesuche besser und bringt gleich den Vorrat für eine Woche mit, bei manchen kommt noch dazu, was ältere Familienmitglieder oder Nachbarn benötigen.

Das ist ein Auto auf Zeit eine wertvolle Hilfe. Um Familien die Einkaufsfahrten in der Corona-Zeit zu erleichtern, hat der Carsharing-Anbieter Cambio seine Preise halbiert. Aktuell kann ein Auto für eine ganze Woche zum halben Zeitpreis genutzt werden. So kostet zum Beispiel ein Ford Fiesta ab 66,50 Euro für 7 Tage, hinzu kommen noch die gefahrenen Kilometer (0,23 Euro pro Kilometer inklusive Treibstoff). Das Angebot gilt für alle Autos der Preisklasse S und M und für Fahrten, die spätestens am 30. April beginnen.

Die einmalige Anmeldegebühr beträgt 30 Euro, und auch die Anmeldung erfolgt aktuell nicht persönlich: Wer nach der einfachen Online-Registrierung seine neue Kundenkarte in der Neustadt, in Findorff oder im Ostertor abholen möchte, klingelt einfach an der Tür und wird einzeln und an der frischen Luft bedient. Bei Kunden aus Achim und Bremen-Nord wird zurzeit auf die persönliche Kontrolle der Ausweise verzichtet: Neukunden senden den Mitarbeiterïnnen ersatzweise ein Video, in dem sie ihren Personalausweis und Führerschein direkt neben das eigene Gesicht halten. Ist alles klar erkennbar, spart man sich den Anfahrtsweg und die Kundenkarte wird per Post zugeschickt.

Alle Infos zur Anmeldung, den Stationen und ein Preisrechner finden übersichtlich im Internet.