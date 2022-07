Meeresforschung für Zuhause

× Erweitern © Lianna Nixon Into The Ice - Expedition - DSM

Nur noch bis zum 31. Juli 2022 sind die Sonderausstellungen "Change now! – Schiffe verändern die Welt" und "Into the Ice - Die MOSAiC-Expedition in Bildern" im Deutschen Schifffahrtsmuseum in Kooperation mit dem Leibniz-Institut für Maritime Geschichte zu sehen, dann wird das Haus umfassend saniert. Damit die spannenden Ausstellungen auch danach weiter erlebbar bleiben, bringt das DSM neben zwei digitalen Formaten auch ein Sachheft für Kinder heraus, das Schulen als Unterrichtsmaterial nutzen können.

Auf digitale Seereise

Im Stil einer Multimedia-Reportage beleuchtet ein Webspecial den Meereswandel, der in der Ausstellung "Change now!" umfassend thematisiert wird. Bereiche wie „Wetterküche Ozean“, „Die Chemie der Meere“ oder „Leben in der Tiefsee“ zeigen anschaulich auf, wie die Forschungsschifffahrt dazu beiträgt, das komplexe Ökosystem der Weltmeere besser zu verstehen. Auf der digitalen Seereise gibt es Videosequenzen, Fotos von Museumsobjekten, Grafiken, historische Fotografien und Impressionen aus der Ausstellung zu entdecken: Change now - digital.

Am Smartphone, Tablet oder PC können sich Interessierte bei einem virtuellen Rundgang mittels 360-Grad-Fotografie zudem nochmal durch die beiden Sonderausstellungen navigieren. Beim Klicken auf die einzelnen Objekte oder Fotos, werden die dazugehörigen Beschreibungen angezeigt: Durch die beiden Sonderausstellungen.

Fürs Sofa oder Klassenzimmer

Um zehn Fragen zur Schifffahrt geht es in dem 28-seitigen Sachheft zu den Ausstellungen für Schüler:innen ab 8 Jahren. Kindgerecht und reich bebildert werden darin so unterschiedliche Themen wie Flucht über das Meer, Tiefseebergbau, Fischerei, Meeresverschmutzung oder Werftbau erklärt. Das Heft ist noch bis zum 31. Juli für Familien an der Museumskasse erhältlich und auch losgelöst von der Sonderausstellung nutzbar. Schulen haben die Möglichkeit, das Heft per E-Mail an besucherservice@dsm.museum in Klassensatz-Stärke zu bestellen.

Online ist das Heft zudem als PDF-Datei zum Download erhältlich.

× Erweitern © Esther Horvath Into The Ice - Expedition - DSM

­