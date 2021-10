Cinéfête auf der Leinwand

× Erweitern Le Voyage du Prince Le Voyage du Prince

Ein Film ist ein Fenster in eine andere Welt. Er öffnet den Weg in fremde Gedanken- und Gefühlswelten und zeigt das Leben durch die Augen seiner Figuren. So macht das Kino auch den Austausch und die Kommunikation zwischen Menschen möglich, egal wie weit sie räumlich oder geistig voneinander entfernt sind.

Vom 1. bis zum 22. Dezember 2021 können Lehrkräfte aller Jahrgänge die Fenster zur Welt für ihre Schüler:innen wieder weit öffnen und die Klassenzimmer in den Kinosaal verlegen, wenn sieben ausgewählte französischsprachige Filme in der Bremer Schauburg gezeigt werden. Das französische Jugendfilmfestival, organisiert vom Institut Français Deutschland und der AG Kino-Gilde, tourt seit 2001 durch deutsche Kinos in 100 Städten und jährlich sehen rund 100.000 Schüler:innen das abwechslungsreiche Programm.

Dabei ist die frankophone Cinéfête nicht nur für Französisch-Klassen interessant, alle Filme werden mit deutschen Untertiteln gezeigt. Vom Fantasy-Animationsabenteuer "Le Voyage du Prince" für Publikum ab 6 Jahren über den Umweltfilm "Der Junge und die Wildgänse" bis zur packenden Senegal-Reise mit "Yao" und den unsichtbaren Helden in "Alles außer gewöhnlich" steht eine große Bandbreite aktueller und spannender Themen für Kinder und Jugendliche zur Auswahl.

Gezeigt werden die Filme im Festivalzeitraum immer dienstags, mittwochs und donnerstags ab 9 Uhr, für mehrere Schulklassen in Gruppen ab 50 Personen können auch Sondertermine vereinbart werden, schriftlich per E-Mail an info@bremerfilmkunsttheater.de oder Fax an 0421-7925516. Pro Schüler:in kostet der Eintritt 4,50 Euro, Lehrkräfte schauen kostenlos mit.

Die Filme sind nach Altersstufen eingeteilt und zu jedem Film werden außerdem Lehrmaterialien zur Vor- und Nachbereitung im Unterricht entwickelt. Näheres zu den Filmen sowie Begleitmaterial steht auf der Internetseite des Französischen Filmfestivals.

Alle Filme im Programm.