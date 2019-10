Cinéfête auf der Leinwand

× Erweitern C'est quoi cette Famille!? Cinefete

Die Bremer Filmkunsttheater laden zum jährlichen französischen Schulfilmfestival: Vom 17. bis 21. Februar können Lehrkräfte der 3. bis 13. Jahrgänge das Klassenzimmer in den Kinosaal verlegen. Das Jugendfilmfestival zeigt sieben ausgewählte französischsprachige Filme in ganz Deutschland. Im Februar stehen in Bremen das Atlantis, die Gondel und die Schauburg auf dem Spielplan.

Das Festival, organisiert vom Institut Français Deutschland und der AG Kino-Gilde, tourt seit 2001 durch deutsche Kinos in 100 Städten und jährlich sehen rund 100.000 Schülerïnnen das abwechslungsreiche Programm.

Das frankophone Kino ist nicht nur für Französisch-Klassen interessant, alle Filme werden mit deutschen Untertiteln gezeigt. Vom eindringlichen Drama über Verantwortung und Zukunftsangst über eine heitere Comicverfilmung bis zur Komödie, in der die Kinder zur Abwechslung die Organisation der familären Ordnung übernehmen, steht eine Bandbreite aktueller und spannender Themen für Jugendliche zur Auswahl.

Dilili à Paris Cinefete

In der Schauburg laufen in der Festivalwoche täglich ab 9 Uhr die Filme "Dilili à Paris", "C'est quoi cette Famille?!" und "Comme des Garcons". Das Atlantis zeigt "Becassine" und "Wallay" und in der Gondel laufen "Amanda" und "Dans la terrible Jungle" über die große Leinwand.

Die Filme sind nach Altersstufen eingeteilt und zu jedem Film werden Lehrmaterialien zur Vor- und Nachbereitung im Unterricht entwickelt. Näheres zu den Filmen sowie Begleitmaterial steht auf der Internetseite des Französischen Filmfestivals.

Die Vorstellungen zwischen dem 17. und 21. Februar können telefonisch unter 0421-792550 oder per E-Mail an info@bremerfilmkunsttheater.de gebucht werden.

Für die Woche vom 24. bis 28. Februar können außerdem Sonderveranstaltungen vereinbart werden. Terminabsprachen hierfür ausschließlich bei Marc Sifrin unter 0421-7925517 oder Robert Erdmann unter 0421-7925512.

Pro Schülerïn kostet der Eintritt 4 Euro, die Lehrerïnnen haben freien Eintritt.