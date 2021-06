Theater und Workshops vor der Tür

× Erweitern © Theater Bremen Common Ground, Gotheplatz

Das Theater Bremen kommt aus sich raus. Nicht nur im Theatergarten in den Wallanlagen, sondern auch vors eigene Haus: Sechs Wochen ab dem 10. Juni 2021 wird der Goetheplatz unter dem Namen "Common Ground" zum Ort der Begegnung - immer draußen, (fast) immer umsonst.

Den Auftakt macht die Semioper „King Arthur – Teil 1“ in der Regie von Schorsch Kamerun, der Theater-Club bringt den Sound der Música popular brasileira und Rap auf den Platz und die Jungen Akteur:innen zeigen musikalische Ausschnitte aus ihrem Schmusical „Like A Virgin“.

Für Familien mit Kindern empfiehlt sich besonders das Festival Mittenmang, das den Platz vom 7. bis zum 11. Juli mit Tanz, Konzerten und einem wunderbaren Workshop bespielt.

Samstags ist der Platz immer grün, in der ökologischen Workshopreihe für Kinder und Erwachsene geht es um Urban Gardening, Upcycling Garden und die Frage, wie grün Bremen is(s)t. Die Sonntage sind zum Austausch da. In Podiumsdiskussionen und Gesprächsreihen geht es darum, wem eigentlich was zusteht(?). Und zum Abschluss von „Common Grund“ am 18. Juli sind alle eingeladen, das Theater der Zukunft bei einer Sonderausgabe von „After Tomorrow“ zu erforschen.

Abgesehen von der Semioper „King Arthur – Teil 1“ und den drei Club-Konzerten ist das gesamte Programm kostenlos. Alle Veranstaltungen im Theater-Kalender.