Bremens Impfzentrum nur für Kinder

× Erweitern © AdobeStock Corona-Impfung für Kinder

Ab dem 14. Dezember 2021 bekommen erstmals Kinder von 5 bis 11 Jahren in Bremen ein Impfangebot. In dem eigens für diese Altersgruppe reservierten Impfzentrum in der Sögestraße wird der in Europa für Kinder seit Ende November zugelassene Impfstoff von BioNTech verabreicht, allerdings nur ein Drittel der Dosis für Erwachsene. Die zweite Impfung soll drei Wochen nach der ersten erfolgen.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) plant, ihre Empfehlung möglichst bis zum 20. Dezember dazu aussprechen zu können, bislang sind weltweite Studien Grundlage für die Freigabe durch die europäische Arzneimittelbehörde. Die EMA stuft das Vakzin nach diesen Studien und Erfahrungswerten aus den USA als sicher und effektiv ein. Schwere Nebenwirkungen seien bislang nicht festgestellt worden, milde Reaktionen wie Fieber, Schmerzen an der Einstichstelle, Müdigkeit oder Kopfschmerzen können vorkommen, seien aber auch selten. In der Sendung "Leschs Kosmos" vom 07.12.21 erläutert Virologin Dr. Ulrike Protzer von der TU München den aktuellen Stand der Forschung zur Corona-Impfung für Kinder (ab Minute 11:12).

Eltern in der Stadtgemeinde Bremen erhalten in der zweiten Dezemberwoche eine Einladung zur Terminvergabe per Post. Dafür wird die Impfstelle Bremen-Mitte in das Kinder-Impfzentrum Sögestraße umgewandelt, wo ab Dienstag, den 14. Dezember ausschließlich Kinder zwischen 5 und 11 Jahren geimpft werden, die erste Lieferung des Vakzins soll am Montag in den Bundesländern ankommen.

Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard erklärt dazu: "Ich bin froh, dass wir schon ab nächstem Dienstag Impfungen für Kinder anbieten können. Vermutlich wird sich auch die Ständige Impfkommission zeitnah äußern, wir werden die Impfungen aber auch vor einer möglichen Empfehlung anbieten. In verschiedenen Ländern werden bereits Kinder gegen Corona geimpft. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass der Impfstoff gut vertragen wurde und bei Kindern sehr wirksam ist. Wir schaffen damit in Bremen die Möglichkeit, auch Kinder zwischen fünf und elf Jahren gegen Erkrankungen mit Covid-19 zu schützen."

Auch Andreas Setzer, Regionalvorstand der Johanniter Unfallhilfe, sieht die Bedeutung des Kinder-Impfzentrums: "Es ist wichtig, die Altersgruppe von Fünf- bis Elfjährigen individuell in einem speziell auf Kinder ausgerichtetem Impfzentrum zu betreuen und zu impfen. Wir sind auf die Bedürfnisse der Kinder und Familien gut vorbereitet. So haben wir die Impfstelle kindgerecht umgebaut." Ausschließlich Kinderärzt:innen und weiteres Personal mit Erfahrung in der Arbeit mit Kindern werden dort beschäftigt sein und für eine kinder- und familiengerechte Abwicklung sorgen.

Während die meisten Familien mit gesunden Kindern noch die Empfehlung der Stiko abwarten, warten viele Eltern mit vorerkrankten Kindern und anderen Risikopersonen schon dringend auf den zugelassenen Kinderimpfstoff. Stefan Trapp, Landesvorsitzender Bremen des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte e. V. (BVKJ) empfiehlt: "Kinder mit besonders schweren Vorerkrankungen sollten am besten bei ihren Kinderärzt:innen geimpft werden, da diese die Krankenvorgeschichte und ihre Besonderheiten am besten kennen."

Für die Terminbuchung erhalten die Sorgeberechtigten aller Kinder zwischen 5 und 11 Jahren eine postalische Einladung mit einem individuellen Code, zunächst die Jahrgänge 2010 und 2011, nach und nach auch die weiteren. Mit diesem Code wird wie bei den Erwachsenen auf www.impfzentrum.bremen.de anschließend ein Termin gebucht. Sollten in den eingeladenen Familien jüngere Geschwisterkinder ab 5 Jahre leben, können diese zum vereinbarten Termin mitgebracht und ebenfalls geimpft werden.

Voraussetzung ist, dass für alle zu impfenden Kinder die Einwilligung aller Sorgeberechtigten vorgelegt werden kann. Bei der Impfung muss mindestens ein Elternteil oder Sorgeberechtigte:r anwesend sein. Es genügt nicht, wenn das Kind von älteren Geschwistern oder Verwandten begleitet wird.