Coronaabwehr in der Schule

Maskenpflicht an Bremens Schulen In Bremen gilt die Maskenpflicht inzwischen auch in den Klassenzimmern.

Falls euch in diesem Winter vermehrt Kinder und Jugendliche mit Wolldecken am Schulranzen begegnen, wundert euch nicht: Das hat seinen Grund. Und der liegt in der neuen Corona-Verordnung, die die Senatorin für Kinder und Bildung am 21.10.2020 per E-Mail an alle Eltern von Schulkindern im Land Bremen verteilen ließ.

Dort steht nämlich, dass Klassenräume alle 20 Minuten für 5 Minuten zu lüften sind. Damit neben dem Fenster-auf-Fenster-zu auch noch unterrichtet werden kann, schließen viele Lehrkräfte die Lüftungsöffnungen gar nicht mehr. Und wie vermeidet man dann als Schülerïn steifgefroren zu werden? Eben.

Wichtige Neuerung: Der Mund-Nasen-Schutz muss auch in Klassenräumen getragen werden. Oder in den Worten der Senatorin:

"... ordne ich hiermit an, dass in den Schutz- und Hygienekonzepten der weiterführenden Schulen und der Erwachsenenschule die oben beschriebene Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung bis auf Weiteres festgelegt wird." Das gilt für alle Räume im Schulgebäude und nach spätestens 45 Minuten darf die Maske draußen auf dem Schulhof abgesetzt und durchgeatmet werden. Grundschülerïnnen betrifft die Vorschrift also vorerst nicht. Aber auch für die gelten die weiteren Anordnungen:

Ausflüge zu außerschulischen Lernorten oder andere Ausfahrten sind untersagt.

Klassenfahrten mit Übernachtung sind untersagt.

Die Umkleidekabinen der Sporthallen sind gesperrt.

Sportunterricht kann stattfinden, wenn ein Mindestabstand von zwei Metern eingehalten werden kann.

Singen und Bläserensembles sind untersagt.

Zur kompletten 18. Corona-Verordnung in einfacher Sprache.