Digitaler Kinder- und Jugendschutz

© Canva/KI-generiert Digitaler Kinder- und Jugenschutz im Netz

Kinder und Jugendliche im digitalen Alltag abzusichern und Eltern und Pädagog:innen dabei zu unterstützen, ist das Ziel des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).

Für Eltern und Pädagog:innen bietet das BSI auf seiner Webseite umfassende Unterstützung zur Vermittlung grundlegender Cybersicherheitskompetenzen an.

In einem umfassenden Medienpaket finden sich Arbeitsblätter, interaktive Aufgaben und Hintergrundinformationen zu den Themen Smartphone- und App-Sicherheit, Methoden der Cyberkriminalität und Accountschutz. Die Materialien sind auf die Lebenswelt von 10- bis 14-Jährigen ausgerichtet und eignen sich für den Einsatz in verschiedensten Unterrichtsfächern, wie etwa Informatik und Gesellschaftslehre ebenso wie für die außerschulische Nutzung, zum Beispiel in Volkshochschulen und Jugendzentren.

Das Medienpaket klärt über Methoden der Cyberkriminalität und Schadprogramme auf, erklärt Cybersicherheit und was sie uns angeht und zeigt warum und wie man Accounts richtig schützt. Hier zum kostenlosen Download.

Informationen für Eltern

Eltern, die den bewussten Umgang mit digitalen Medien bei ihren Kindern fördern wollen, müssen eine sichere Online-Umgebung schaffen. Dazu gehören auch technische Schutzmaßnahmen, um sie online vor potenziellen Gefahren zu schützen. Mit den Basistipps legen Eltern den Grundstein für einen sicheren digitalen Familienalltag. Zum kostenfreien Download der Basis-Tipps.

Kinder und Jugendliche, die ein eigenes Smartphone oder Tablet besitzen, sind damit im Internet verschiedenen Gefahren, Sicherheitsrisiken und Kostenfallen ausgesetzt. Um die Sicherheit zu erhöhen, können Eltern einfache aber wirksame Jugendschutzeinstellungen auf den Geräten vornehmen und ihre Kinder damit wirksam vor Gefahren schützen. Zum kostenfreien Download.