Ein Geschenk fürs Lesenlernen

Alle Kinder und Erwachsene, die am Morgen des 9. Dezember 2025 die Grundschule an der Admiralstraße betraten, spürten sofort: Heute liegt etwas Besonderes in der Luft. Schon vor Unterrichtsbeginn drängelten sich neugierige Erstklässler:innen in der Aula, die Augen groß und erwartungsvoll. Schließlich sollte es endlich so weit sein – die Übergabe des neuen „Ersten Buchs“, einer Tradition, die in Bremen seit fast einem Vierteljahrhundert für Vorfreude sorgt.

Eine Adventstradition mit Strahlkraft

Dabei wird "Das erste Buch" nicht von Profis geschrieben, sondern von Kindern selbst: Drittklässler – inzwischen Viertklässler – entwickeln vor den Sommerferien zu jedem Buchstaben des Alphabets kleine Geschichten und Illustrationen. Von A wie Abenteuer bis Z wie Zahn entsteht so ein kunterbuntes Lese- und Bilderbuch von Kindern für Kinder. Und genau dieses Buch bekommen alle Kinder der ersten Klassen in ganz Bremen geschenkt – als motivierenden Start in die Welt des Lesens.

Kinder- und Bildungssenator Mark Rackles brachte es bei der Übergabe auf den Punkt: Das Projekt wecke nicht nur Leselust, sondern fördere Fantasie, Wortschatz und gemeinsame Familienzeit – und sorge zudem für mehr Chancengleichheit. Dank des initiierenden Vereins "Das erste Buch" und der Unterstützung aus der Wirtschaft konnte die Buchübergabe jetzt zum 24. Mal stattfinden.

Prominente Gäste und strahlende Kinder

Neben Rackles waren auch Vereinsvorstand Bülent Uzuner, Verleger Hermann Schünemann sowie Ex-Werder-Profi Marco Bode vor Ort. Doch die eigentlichen Stars standen aufgeregt auf der kleinen Bühne: die Schüler:innen selbst. Mit Liedern, kurzen Texten und fröhlichen Zwischenrufen gestalteten sie ein Programm, das die Aula in warme Adventsstimmung tauchte und die Vorfreude greifbar machte.

Als schließlich die Bücher verteilt wurden, hielt jede:r Erstklässler:in am Ende ein eigenes, frisch gedrucktes Exemplar in der Hand – ein Schatz, der stolz hochgehalten, durchgeblättert und direkt mit den Sitznachbar:innen verglichen wurde.

Ein Projekt, das weit über Bremen hinaus wirkt

× Erweitern © Dieckell Stiftung Das erste Buch Marco Bode liest in Bremerhaven

Mittlerweile beteiligen sich zahlreiche Städte und Landkreise an der Aktion – von Bremerhaven über Oldenburg und Osterholz bis nach Gelsenkirchen und Essen wurden seit Beginn der Aktion unglaubliche 632.150 Bücher verschenkt – ein Gesamtwert von mehr als sechs Millionen Euro, der zeigt: „Das erste Buch“ ist nicht bloßes Adventsritual, sondern ein liebevoller Einstieg in Bildung, Fantasie und Selbstvertrauen. Und wer die glücklichen Gesichter an diesem Morgen gesehen hat, weiß: Genau so beginnt Lesefreude.

Weitere Infos auf daserstebuch.de.