Das Wir gewinnt

× Erweitern © SWR/tvision TickTack Tu was beim Roten Kreuz Lisa und Lena lernen mit dem Nachwuchs vom Jugendrotkreuz in Stuttgart-Degerloch das Lebensretter-Einmaleins

Dass Kinderfernsehen nicht nur zur Berieselung taugt, sondern auch einen wichtigen Bildungsauftrag erfüllen kann, beweist das ARD-Familienprogramm mit seiner Themenwoche „WIR gesucht! Was hält uns zusammen?“

Vom 5. bis zum 13. November 2022 und in der Mediathek stellen zahlreiche Formate von der "Sendung mit der Maus" über "Young Reporter" bis zu "Neuneinhalb" unser soziales Miteinander in den Mittelpunkt. Reportagen zeigen, wie sich Kinder und Jugendliche als Freiwillige im Sportverein oder in der Gemeinde engagieren. Die 9-jährige Dilara zeigt ihre Großfamilie bei der Wohnungssuche, Lisa und Lena begleiten eine Gruppe junger Volunteer-Ranger im Harz beim Naturschutz und Checker Tobi erforscht, wie wichtig Kommunikation für ein friedliches Zusammenleben ist. Die 17-jährige Maria mischt in der Kommunalpolitik ihrer Heimatstadt mit, im Tigerentenclub besuchen Kinder und Jugendliche einen ganz besonderen Bauernhof und die Maus erklärt unser Grundgesetz.

Unser Tipp: Gleich die passenden Sendungen aussuchen und zusammen mit den Kindern schauen! Zum Programm.

In der ARD-Mediathek werden passend zur Themenwoche weiterführende Inhalte zu Zusammenhalt, Engagement und Miteinander präsentiert. Ab dem 5. November 2022 abrufbar unter: ardmediathek.de/kinderfamilie