Auf Schatzsuche in der eigenen Stadt

Für Kinder sind Denkmäler immer eine spannende Sache. Bei einem Bummel durch die City werden Kunstwerke mit Esel und Hund, Brunnen mit Pferd und Reiter oder ganz abstrakte Skulpturen nur zu gerne erklettert und angestaunt. Was ist denn das? Und wer hat das dahin gestellt? Tatsächlich sind Denkmäler wahre Geschichte(n) zum Anfassen. Sie regen an, sich mit unseren Vorfahren und ihren Lebensumständen auseinanderzusetzen, wie sie lebten, feierten, glaubten oder trauerten. Denkmäler mahnen auch vor den Auswirkungen von Gewalt und Krieg oder erzählen, wie früher mit Ressourcen umgegangen wurde. Damit sind sie auf ideale Weise perfekter Ausgangspunkt, um die Vergangenheit und Gegenwart zu verstehen.

Das Mitmachbuch für Entdecker:innen

Das Team „Denkmal Europa“ hat jetzt ein Workbook erstellt, das sowohl Familien als auch Lehrkräften und Pädagog:innen wertvolle Impulse zur Vermittlung spannender Zeitreisen anhand zahlreicher Gedächtnis-Gedenkmäler an die Hand gibt. Neben Daten und Fakten liefert das bunt illustrierte Buch viele Ideen, um die Welt vor der eigenen Haustür zu erforschen und spielend zu entdecken. Es regt an, mit Eltern, Großeltern, Nachbar:innen oder Freund:innen ins Gespräch zu kommen und gemeinsam zu philosophieren. Das Workbook bietet außerdem viel Platz, eigene Gedanken und Notizen festzuhalten, Bilder oder Fundstücke einzukleben, Zeichnungen oder Collagen oder sogar eigene Geschichten zu gestalten und festzuhalten.

Ob für den Familienspaziergang, Wandertage mit der Schule oder Projektwochen: Genutzt und gefüllt werden kann das Arbeitsbuch vor jeder Haustür, jedem Schultor oder Museumseingang, vor Kirchenportalen, Bibliotheken, in der Altstadt und natürlich an und in jedem Denkmal. Mit Einzelübungen, verschiedenen Einstiegen in historische Themen und zahlreichen Spielen als Grundlage für Referate, Stationen- oder Hausaufgaben ist es sowohl außerschulisch als auch für alle Klassenstufen von 3 bis 8 einsetzbar.

Viele weitere Ideen sowie Kontakte zu Ansprechpartner:innen sind auf der Internetseite denkmal-europa.de zu finden. Wer das Workbook für 9,50 Euro bestellen möchte, schickt eine E-Mail an info@denkmal-europa.de. Alternativ kann das PDF kostenfrei zum Selbstausdrucken auf der Website heruntergeladen werden.