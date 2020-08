Und jetzt alle zusammen!

× Erweitern © Initiative 3. Oktober – Deutschland singt Deutschland singt, 3. Oktober 2020

Am 3. Oktober 2020 wird der Tag der Deutschen Einheit zum 30. Mal gefeiert. Zu diesem schönen Jubiläum soll ein riesiger Chor durchs ganze Land erklingen.

Die Initiative „3. Oktober – Deutschland singt“ möchte den Fall der Mauer und damit 30 Jahre Freiheit und Einheit auf den Marktplätzen der Bundesrepublik begehen und möglichst viele Menschen dazu bewegen, gemeinsam für Grundwerte wie Freiheit, Humanität, Zusammenhalt und Demokratie einzustehen. Zusammen mit dem Bundesmusikverband Chor & Orchester e.V. und den Schirmherren, dem Vorsitzenden des jüdischen Zentralrats Dr. Schuster sowie dem Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschland, Bischof Heinrich Bedford-Strohm soll ein riesiger Chor entstehen, der Menschen verbindet, symoblisch Grenzen überwindet und ein gemeinsames Zeichen gegen Angst und Gewalt, Rassismus und Antisemitismus setzt.

Auch Schirmherr Dr. Schuster freut sich auf eine rege Teilnahme: „Ich hoffe, dass sich zahlreiche Bürgerinnen und Bürger am gemeinsamen Singen dieser Initiative beteiligen und ihre Stimmen erheben, für Einheit und Frieden. Gleichzeitig wünsche ich mir, dass von den Singenden ein Signal ausgeht, für ein friedliches Zusammenleben in einem vereinigten Deutschland ohne Hass.“

Zum Start der Kampagne war noch nicht abzusehen, dass kurz danach die ganze Welt durch die Corona-Pandemie aus den Fugen geraten würde - und niemand weiß, wie die Lage im Oktober aussehen wird. Dennoch möchte die Initiative an ihrer Idee festhalten und gerade jetzt Mut machen, am Feiertag unter Einhaltung der gebotenen Schutzmaßnahmen mit Liedern und Gesang gemeinsam Danke zu sagen. Sollte die Corona-Krise eine öffentliche Feier auf den Marktplätzen am 3. Oktober noch nicht ermöglichen, soll einfach auf dem heimischen Balkon, am Fenster oder als virtueller Chor gesungen werden.

Singt ihr mit?