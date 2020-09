Die beste Schule Deutschlands

× Erweitern © Kinderschule Bremen Kinderschule Bremen

Für mehr gute Schulen

Unter diesem Motto haben es sich die Robert Bosch Stiftung und die Heidehof Stiftung zum Ziel gesetzt, die Qualität von Schule und Unterricht in Deutschland nachhaltig zu verbessern. Die beiden Stiftungen unterstützen bundesweit Schulen bei ihrer Schulentwicklung und bieten dazu praxisorientierte Programme für alle Schularten an. Im Mittelpunkt steht dabei die hervorragende pädagogische Arbeit, die viele gute Schulen in Deutschland bereits leisten. Die besten von ihnen werden jährlich mit dem Deutschen Schulpreis ausgezeichnet. Das Deutsche Schulportal stellt die Konzepte der Preisträgerschulen vor.

Die Kriterien

Der Deutsche Schulpreis zeichnet seit 2006 jedes Jahr hervorragende Schulen aus, die zuvor von einer Expertenjury vorgeschlagen wurden. Die Auswahlkriterien

Umgang mit Vielfalt

Unterrichtsqualität

Leistung

Verantwortung

Schulklima, Schulleben und außerschulische Partner

Schule als lernende Institution

sind inzwischen als Kennzeichen für gute Schulqualität allgemein anerkannt.

Preisverleihung live aus Bremen

Aus unserem Bundesland ist als einzige die Kinderschule Auf der Hohwisch unter den 15 Finalisten. Die Schule, die 1980 im Rahmen einer Elterninitiative als Freie Ganztags-Grundschule gegründet wurde, ist seit 1993 staatliche Modellschule und unterrichtet rund 100 Schülerïnnen. Am Mittwoch, den 23. September, von 11 bis 11:30 Uhr können alle live dabei sein, wenn die Schulgemeinschaft bei der Online-Verleihung mitfiebert. Der Hauptpreis in Höhe von 100.000 Euro wird von Bundeskanzlerin Angela Merkel bekanntgegeben, die weiteren fünf Preisträger erhalten jeweils 25.000 Euro. Auch die anderen nominierten Schulen gehen nicht leer aus: Sie erhalten einen Anerkennungspreis in Höhe von 5.000 Euro und profitieren vom zweijährigen Schulentwicklungsprogramm des Deutschen Schulpreises. Live zur Preisverleihung am 23.9.!

Jetzt bewerben für den Schulpreis 20|21 Spezial

Für die nächste Preisverleihung, den Deutschen Schulpreis 20|21 werden zukunftsweisende Konzepte gesucht, die Schulen im Umgang mit der Corona-Krise entwickelt haben und die das Lernen und Lehren langfristig verändern können. Für die Ausschreibung können erstmals auch Schülerïnnen, Eltern, Partner der Schule oder die Schulverwaltung eine Schule empfehlen. Die Bewerbungsfrist endet am 15. Oktober 2020. Weitere Informationen gibt es hier.