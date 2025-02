Die Checkliste zur Kommunion

In der Regel übernehmen die Eltern des Kindes, das zur Kommunion gehen wird, die Planung der Feier – sprich: die Feier nach dem Gottesdienst. Denn, was den Gottesdienst selbst angeht, so wird dieser meistens von der Gemeinde selbst geplant. Oft sind die Kinder, die die Erstkommunion haben werden, in die Planung und auch in den Ablauf des Gottesdienstes mit eingebunden.

Bei der Planung ist es wichtig, sich nicht nur einen Überblick über alle wichtigen Punkte in der Form einer Checkliste zu verschaffen, sondern auch das Kind aktiv mit einzubeziehen. Wenn Kinder zur Erstkommunion gehen, sind sie in der Regel um die 9 oder 10 Jahre jung und können aus diesem Grund mitentscheiden – es handelt sich schließlich um ihren großen Tag!

Vor allem bei Fragen rund um die Dekoration, die Location, die Torte, die Kleidung und auch das Essen sollte das Kind auf jeden Fall mit einbezogen werden.

Diese Checkliste erleichtert die Kommunionsvorbereitungen

Die Anmeldung zur Kommunion

× Erweitern © Canva Die Erstkommunion

Das A und O, um überhaupt mit der Planung für die Kommunionsfeier starten zu können, ist die Teilnahme an der Kommunion. Damit das Kind an der Kommunion teilnehmen kann, ist es wichtig, dass es angemeldet ist. In der Regel meldet man sein Kind circa ein Jahr vor der Kommunion an.

Die Location

Sobald Eltern den Termin für die Kommunion bekommen haben, bietet es sich an, sich Gedanken um die Location zu machen, in der die Feier stattfinden soll. Schließlich hat nicht nur das eigene Kind an dem Termin seine Kommunion, sondern es feiert die Erstkommunion gemeinsam mit vielen anderen Kindern, die ebenfalls im Anschluss an den Gottesdienst mit ihren Familien, Freunden und Verwandten feiern möchten. Das bedeutet also auch, dass Locations schnell ausgebucht sein können. Umso wichtiger ist es, sich also im Voraus zu fragen, wo die Feier überhaupt stattfinden soll:

Soll die Feier zu Hause in den eigenen vier Wänden stattfinden?

Soll eine Location gemietet werden?

Zudem ist es wichtig:

sich einen Überblick über die Gästeliste zu verschaffen, um zu prüfen, welche Location sich für die Anzahl der Gäste am besten eignet.

sich nicht zu sehr auf eine Location zu fixieren, falls diese ausgebucht sein sollte und stattdessen eine Auswahl möglichen Locations zu haben, in denen die Feier stattfinden könnte.

sicherzustellen, dass für eine mögliche Feier zu Hause ausreichend Sitzplätze, Besteck, Teller, Gläser, etc. vorhanden sind.

Das Essen

× Erweitern © Canva Kommunionsfeier

Bezüglich des Essens ist es ebenfalls wichtig, sich einige Gedanken zu machen – auch dann, wenn die Feier nicht zu Hause in den eigenen vier Wänden, sondern in einer Location mit Bewirtung stattfindet.

Zu Hause

Bringt jeder etwas zu Essen mit und man macht ein großes Büffet?

Lässt man einen Caterer das Essen liefern?

In einer Location

Soll jeder einfach von der Karte bestellen, was er möchte?

Soll es ein einheitliches Menü für alle Gäste geben?

In beiden Fällen ist es wichtig, sich immer auch Gedanken um:

mögliche Allergien bei Gästen

bestimmte Vorlieben (Vegetarier, Veganer, etc.)

zu machen und entsprechende Alternativen anzubieten.

Die Torte

In der Regel ist es üblich, auch eine Torte zur Kommunion zu essen. Es spricht nichts dagegen, die Torte zur Kommunion selbst zu backen. Wer möchte, kann diese aber auch bei einer Konditorei bestellen. Sofern die Kommunion in einer Location stattfindet, kann dort auch direkt gefragt werden, ob es die Möglichkeit gibt, die Torte direkt dort zu bestellen – sofern das gewünscht ist.

Die Einladungskarten

Sobald der Termin für die Kommunion feststeht und auch die Location gebucht wurde, ist es wichtig, die Einladungskarten vorzubereiten und zu verschicken. Denn nicht selten kann es sein, dass Gäste etwas weiter weg wohnen und sich aus diesem Grund für den Tag der Kommunion freinehmen und eine Unterkunft suchen müssen.

Bevor die Karten zur Kommunion gestaltet und verschickt werden, ist es jedoch auch sinnvoll, sich Gedanken bezüglich der Dekoration zu machen, die bei der Feier zu sehen sein soll. So können die Gestaltung der Karten und die Dekoration der Feier aufeinander abgestimmt werden.

Was die Informationen in den Einladungskarten angeht, so sollten auf jeden Fall die Folgenden vorhanden sein:

Termin der Kommunion

Uhrzeit der Kommunion

Ort der Kommunion und der anschließenden Feier

Zudem ist es immer schön, auch einen kleinen Spruch oder ein Zitat mit in der Karte stehen zu haben. Außerdem bietet es sich an:

einen QR-Code in der Karte zu platzieren, der zu einer Geschenkeliste führt. So wird verhindert, dass das Kind zur Kommunion mehrmals ähnliche Geschenke bekommt.

für Gäste, die von weiter weg kommen und sich somit eine Location suchen müssen, ein paar Unterkunftsvorschläge mit in die Karte zu schreiben.

Die Dekoration

Expand © Canva Die Erstkommunionskerze

Wie schon gesagt, sollte man sich vor der Gestaltung der Einladungskarten bereits Gedanken um die Dekoration für die Kommunionsfeier machen. Ein besonders schönes Event kann es sein, die Dekoration gemeinsam als Familie zu basteln. Natürlich spricht aber auch nichts dagegen, die Dekoration zu kaufen. Vor allem christliche Symbole bieten sich für die Dekoration an und werden gerne und oft verwendet.

Die Erstkommunionskerze

Ein ebenfalls sehr wichtiges Element für die Erstkommunion ist die Erstkommunionskerze. In einigen Gemeinden dekorieren die Kinder ihre Kerzen für die Erstkommunion selbst. In anderen Gemeinden kümmern sich die Familien selbst um die Beschaffung dieser Kerze.

Erstkommunionskerzen kann man sich bereits fertig dekoriert kaufen, oder auch selbst dekorieren. Wichtig ist, dass sich auf der Kerze:

der Name des Kindes

das Datum der Feier

christliche Symbole

wiederfinden und somit die Kerze zieren.

Der Kleidungskauf

× Erweitern © Canva Erstkommunion

Ebenfalls wichtig für die Vorbereitung ist der Kauf der passenden Kleidung. Denn für die Erstkommunion in der Kirche und der Feier danach, tragen die Kinder in der Regel festliche Kleidung. Traditionell tragen Kinder:

Mädchen

Weiße Kleider

Weiße Schuhe

Schmuck

Haarschmuck

Jungs

Anzug in dunkler Farbe wie:

Schwarz

Dunkelblau

Dunkelgrau

Dazu ziehen sie passende Schuhe an.

Die große Checkliste für die Vorbereitung

Nachdem nun genauer auf einzelne wichtige Punkte für die Vorbereitung eingegangen wurde, ist es wichtig, sich noch einmal einen Überblick zu verschaffen und alle Punkte übersichtlich aufzulisten. Denn es gibt durchaus einige Punkte, die man früher und andere, die man später erledigen kann. Wer rechtzeitig mit der Planung startet, kann die Vorbereitung auf die Kommunionsfeier genießen, ohne dass sie in Stress ausartet. Der erste Punkt ist dabei die Anmeldung zur Kommunion circa 9 bis 12 Monate vorher.

Circa 6 bis 4 Monate vor der Kommunion

Budget für die Feier festlegen

Gästeliste schreiben

Location wählen und buchen

Menü festlegen/Caterer beauftragen

Thema des Festes und die entsprechende Dekoration wählen

Geschenkliste erstellen

Einladungskarten gestalten und verschicken

Circa 3 bis 2 Monate vor der Kommunion

Tischordnung planen

Sofern die Feier zu Hause stattfindet, prüfen, ob ausreichend Utensilien und Sitzmöglichkeiten vorhanden sind (ggf. Mietservice in Anspruch nehmen)

Die Dekoration vorbereiten

Kleidung für die Kommunion (nicht nur für das Kind, sondern für die ganze Familie) besorgen

Fotografen engagieren

Tischkarten erstellen

Torte bestellen

Kommunionskerze gestalten

Circa 2 Wochen vor der Kommunion

Vorbereitung einer Tischrede, sofern diese stattfinden soll

Noch einmal bei allen Dienstleistern checken, dass alles passt

Sofern zu Hause gefeiert wird, langsam alle Zutaten besorgen und das Essen planen

Sofern das Kind bei einem Friseur frisiert werden soll, einen Termin beim Friseur machen

Wer sich an dieser Checkliste orientiert, kann die Kommunionsvorbereitung entspannt angehen und sich – mit jedem Tag, der vergeht – immer mehr auf dieses große und schöne Ereignis freuen. Natürlich dient diese Checkliste rein als Orientierung und kann nach Belieben geändert und ergänzt werden. Was man sich zudem überlegen kann, ist es, nach der Kommunion (einige Wochen danach) Dankeskarten an die Gäste zu versenden und sich für die gemeinsame Feier und die Geschenke zu bedanken. Oft und gerne findet sich auf diesen Dankeskarten ein Bild des Kindes an dem Tag seiner Kommunion wieder.