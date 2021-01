Die digitale Schule startet auch in Bremen

× Erweitern © pxhere.com Zuhause Lernen

Damit Schülerïnnen beim Lernen zuhause nicht komplett auf sich alleine gestellt sind, hat bereits im März 2020 eine Gruppe von Studentïnnen die „Corona School“ gegründet. Auf der Online-Plattform unterstützen freiwillige studentische Helferïnnen die Schülerïnnen in Videotelefonaten beim Lernen. Auf dem engagierten Programm der Corona-School baut jetzt das landesweite Projekt "Digitale Drehtür" auf, das von Landesinstituten und Qualitätseinrichtungen der Länder Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein getragen wird. Als digitale Variante des bundesweiten Begabtenförderungsprojekts "Drehtür" soll es auch nach Corona das schulische Angebot dauerhaft erweitern.

Potenziell leistungsstarke Schülerïnnen finden dort interdisziplinäre Online-Kurse für fast alle Schulstufen und Schulformen. In Absprache mit ihren Lehrkräften können die begabten oder überdurchschnittlich interessierten Schülerïnnen zeitweilig den Schulunterricht verlassen, um an einem digitalen Kurs ihrer Wahl teilzunehmen, wo sie sich vertieft mit ausgewählten Themen beschäftigen, Zukunftskompetenzen aufbauen und in den direkten, länderübergreifenden Austausch mit qualifizierten Lernpartnerïnnen und Expertïnnen treten. So sollen Zeit und Ressourcen gespart werden, um den Fokus auf die Förderung der individuellen Stärken und Fähigkeiten der Schülerïnnen zu legen.

Vom 18. bis 22. Januar 2021 läuft die Digitale Drehtür als Pilotprojekt mit 1000 freien kostenlosen Plätzen in 65 verschiedenen Kursen von der 1. bis zur 13. Klasse. Je nach Thema dauern die Kurse von einmalig 45 Minuten bis hin zu Modulen über mehrere Tage. Im Mittelpunkt stehen neben den klassischen Natur- und Geisteswissenschaften ebenso die künstlerische Förderung, kreative Schulung oder auch Persönlichkeitsentwicklung. Der Ingenieur und Wissenschafts-Journalist Jo Hecker zeigt beispielsweise in seinem Kurs "Mathe-Magie. Zauberhafte und leckere mathematische Experimente", wie man eine Pizza "Daumen mal Pi" ganz gerecht teilen kann, und was es mit der sagenhaften Neuner-Reihe auf sich hat. Kurz: Eine Online-Show mit Pizza, Schokolade und ganz viel Zahlen.

Christopher Reiners, Vorsitzender Corona School e.V. erklärt dazu:

"Das länderübergreifende Pilotprojekt der digitalen Drehtür ist einzigartig in Deutschland und hat das Potential, Schule nachhaltig zu verändern".

Das komplette Programm und die Kursanmeldung erfolgt auf der Internetseite www.digitale-drehtuer.de