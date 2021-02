Disney veranstaltet den Kindergartenpreis 2021

× Erweitern Disney Kindergartenpreis 2021

Erzieher:innen sollten jetzt alle Hasenohren spitzen: Egal ob Zuhause oder im Kindergarten – zum Osterfest 2021 wird wieder fleißig gebastelt. Denn der Osterhase legt seine Geschenke am liebsten in fröhliche, bunte und vor allem selbst gemachte Nester!

Die kostenlose Oster-Mitmachbox für Kindergärten

Kindergärten in ganz Deutschland haben dabei die Möglichkeit, bis zum 17. März eine kostenlose Mitmachbox* anzufordern. Und dann darf gebastelt werden! Egal ob auffallende Nester in Regenbogenfarben, farbenfrohe Prinzessinnenwelten oder coole Körbchen im rasanten Look – inspiriert von den beliebten Disney Prinzessinnen und Cars Figuren, enthalten die Mitmachboxen allerhand spannendes und buntes Material, um der Kreativität freien Lauf zu lassen:

Bastelanleitungen für Disney Prinzessin und Cars inspirierte Osterkörbchen, Ostereier und Ostereierbecher

Bastelschablonen und Malvorlagen zum Ausdrucken

Die neueste Ausgabe des Disney Prinzessin Magazins und des Cars Magazins

Disney Prinzessin und Cars Kurzgeschichten

Zwei Disney DVDs: Rapunzel – Neu verföhnt & Cars

Rabatt-Coupons von Rossmann, mit denen man zum Beispiel weitere Bastelutensilien kaufen kann

Mitmachen und wertvolle Preise gewinnen

Doch die tolle Mitmachbox ist noch nicht alles, auf das sich die Kindergärten und deren Kinder freuen können. Nach Erhalt der Box und einem spaßigen Bastelgelage hat jeder Kindergarten die Möglichkeit, mit seinen kreativsten Kreationen an einem Gewinnspiel teilzunehmen und einen von insgesamt zehn** fantastischen Preisen zu ergattern – und somit den Kindergartenpreis 2021! Hierfür muss ganz einfach ein Bild der gebastelten Osterkörbchen postalisch zugesendet werden und schon ist man im Lostopf (Teilnahmeschluss: 16.04.2021).

Disney greift dem Osterhasen noch weiter unter die Arme und verlost anschließend unter allen Einsendungen zehn glückliche Gewinner-Kindergärten. Der Hauptpreisbesteht aus 2.000€, die von Rossmann bereitgestellt werden, und allerhand Spielsachen von Disney für den Kindergarten. Die weiteren neun Gewinner dürfen ebenfalls mit bezaubernden und rasanten Produkten der Disney Prinzessinnen oder der bekannten Figuren aus Cars ihren Kindern eine große Oster-Überraschung bereiten. Freudestrahlende Kinderaugen garantiert!

Disney Osterspaß auch für Familien zuhause

Kreativität zahlt sich aus: Sollten aufgrund der aktuellen Situation die Kindergärten geschlossen haben, bietet deren Teilnahme am Kindergartenpreis trotzdem abwechslungsreiche Beschäftigung für die ganze Familie zuhause. Die teilnehmenden Kindergärten können also nach wie vor eine Mitmachbox* anfordern und die Bastelanleitungen zum Beispiel per Mail an alle Eltern und angehenden Nachwuchs-Osterhasen schicken. Das Warten auf das heißt ersehnte Osterfest wird damit auf spielerische Weise zum kreativen Zeitvertreib für alle Familienmitglieder in den eigenen vier Wänden, die sich mit der Teilnahme am anschließenden Gewinnspiel auszahlen könnte! Die zahlreichen Bilder der gebastelten Osterkörbchen werden zurück an die Kindergärten geschickt, die eines oder mehrere Bildergesammelt einreichen und somit an der Verlosung teilnehmen**. Und dann heißt es Osterhasen-Pfoten drücken und vielleicht erwartet die Kinder beim nächsten Kindergartenbesuch eine fantastische Überraschung in ihren Osternestern!

Mehr Informationen und ausführliche Teilnahmebedingungen zu dem Disney Kindergartenpreis und wie Kindergärten eine Mitmachbox anfordern können, finden sich auf der Internetseite zum Kindergartenpreis.

* auf 1.000 Stück limitiert

**Wichtig hier ist, dass jegliche Kommunikation bezüglich des Kindergartenpreises über den Kindergarten läuft.