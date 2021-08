DIYs: Persönliche Geschenke für besondere Menschen

Die verzweifelte Suche nach dem passenden Geschenk

Oft ist es schwer, ein passendes Geschenk zu finden. Sei es, weil einem nicht so viel über die Person bekannt ist oder weil das perfekte Geschenk für eine sehr nahestehende Person her muss und aufgrund des großen, selbstgemachten Drucks einfach keine passende Idee dazu aufkommen will. Selbst bei manchen nahestehenden Personen ist es schwierig, das Passende zu finden. Die Folge: Der Griff zu einem Gutschein oder einem einfachen Geldgeschenk, was aber in den seltensten Fällen wirklich persönlich ist und damit das Gegenteil von einem perfekten Geschenk darstellt. Das richtige und wirklich passende Geschenk können Schenkende allerdings nur finden, wenn diese aufmerksam hinhören und die Interessen eines Menschen kennen oder herausfinden. Dabei können auch schon preislich vergleichsweise günstige Geschenke für sehr große Freude beim Beschenkten sorgen.

DIY: Selbstgemachtes als Geschenke mit gewissem Etwas

Immer beliebter werden DIY-Geschenke, also Selbstgemachtes aller Art. Denn solche Aufmerksamkeiten sind sehr persönlich. Es steckt viel Mühe, Herzblut und Liebe in jeder Kreation und in vielen Fällen wurde das DIY nur zu dem Zweck erstellt, um es dieser einen, bestimmten Person zu schenken. Das macht ein solches Unikat wertvoller als jeden Gutschein und jeden unbedacht gekauften Gegenstand. Die Person hat ihre kostbare Zeit darin investiert, sich etwas zu überlegen und umzusetzen. Ob es Kleidungsstücke sind, Accessoires, essbare oder trinkbare Köstlichkeiten, Dekorationsgegenstände, Gebrauchsgegenstände, ein Brief oder ein selbst gemaltes Bild kommt auf die Begabungen des Schenkenden und ebenso auf den Geschmack und die Vorlieben des Beschenkten an.

Die richtige Verpackung für die selbstgemachten Kreationen

Ist das Geschenk erst einmal fertig, geht es zum Schluss natürlich noch ans Einpacken. Eine hübsche Verpackung ist ein Muss für jedes Geschenk. Auch das kann beim DIY sehr individuell und liebevoll gestaltet sein – die eigene Kreativität darf dabei frei eingesetzt werden. Für den letzten Schliff auf der Verpackung kann sich die schenkende Person beispielsweise ein Geschenkband bedrucken bei Wunderlabel, um dem Ganzen noch eine persönlichere Note zu verpassen. Auf dem Geschenkband, dass das eigene Werk umhüllt und zusammenhält, steht dann etwa eine ganz persönliche Botschaft für den Empfänger geschrieben.

Mit Liebe gemacht: selbst hergestellte Werke als besonderes Geschenk

