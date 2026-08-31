27.500 Euro für die Helden unseres Alltags

27.500 Euro Preisgeld der Deutschen Kindergeldstiftung teilen sich in 2026 der Hemelinger Kulturgarten, der Verein Integration durch Kunst, der Kinderchor Huchting sowie die Junge Globale – herzlichen Glückwunsch!

In Bremen wächst jedes vierte Kind in Armut auf. Wenn das Geld in der Familie knapp ist, schrumpfen oft auch die Chancen auf soziale Teilhabe, Sport und Bildung. Die Deutsche Kindergeldstiftung Bremen wirkt diesem Trend seit Jahren entgegen und stellt das Miteinander in den Fokus. Am 3. September 2026 zeichnete die Stiftung in der Villa Sponte vier Initiativen aus, die benachteiligten Kindern mit konkreten Taten zur Seite stehen.

Platz 1: Mitmachgarten Dammi

Wer lernt, wie aus einem kleinen Samen eine Tomatenpflanze wird, erfährt Selbstwirksamkeit im wahrsten Sinne des Wortes. Der Hemelinger Kulturgarten macht naturwissenschaftliche Zusammenhänge für Kinder im Quartier greifbar. In dem außerschulischen Lernort greifen die Mädchen und Jungen selbst zu Schaufel und Erde, beobachten biochemische Prozesse beim Kompostieren oder schrauben Holzbeete zusammen. Das Projekt verbindet MINT-Förderung direkt mit Alltagserfahrungen, lässt die Kinder handwerklich anpacken und schafft nebenbei einen Ort im Stadtteil, an dem Herkunft keine Rolle spielt.

Mit 10.000 Euro Preisgeld kann das Siegerprojekt auch weiterhin zeigen, wie praxisnahe MINT-Bildung und nachhaltige Umweltbildung Kinder in Hemelingen nachhaltig stärken.

Platz 2: Chaosfreie Kids

Ein geregelter Tagesablauf ist keine Selbstverständlichkeit. Wenn Belastungen in der Familie den Alltag bestimmen, fehlt Kindern oft das Fundament. Der gemeinnützige Verein Integration durch Kunst bietet den Kindern und Jugendlichen stattdessen kreative Betreuung an. Bei gemeinsamen Mal-, Theater- oder Werkprojekten erfahren sie Verlässlichkeit und lernen unter fachlicher Anleitung, Krisen auszuhalten und Lösungen zu finden. So vermittelt der geschützte Rahmen feste Strukturen und bringt Ordnung in unruhige Köpfe.

Der Verein erhält 7.500 Euro für die Verankerung von praktischer Orientierung für Kinder und Jugendliche im Alltag.

Platz 3: Kinderchor Huchting & Junge Globale

Für den dritten Platz hat die Jury dieses Jahr zwei Projekte ausgewählt, die sich jedes über 5.000 Euro Preisgeld freuen können:

Kinderchor der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde: Gemeinsames Aufwärmen der Stimme, das rhythmische Klatschen im Takt, die erste Aufführung vor den Eltern: Der Chor im Stadtteil Huchting nimmt Kindern die Scheu vor großen Auftritten. Beim Singen verfeinern die Mädchen und Jungen ihr Sprachgefühl und erleben ein starkes Gemeinschaftsgefühl, das ihnen im Alltag meist fehlt.

Die Junge Globale° bietet Schüler:innen, Studierenden und Autor:innen seit 2008 einen Raum für mehrsprachige Schreibwerkstätten und Lesungen – ob digital oder live vor Ort wie in der Kulturwerkstatt Westend. Hier bringen Kinder und Jugendliche eigene Texte auf Papier, probieren sich in verschiedenen Sprachen aus und verarbeiten eigene Erlebnisse in zeitgenössischer Form.

Beide Initiativen zeigen, wie wirksame Kinderförderung durch musikalische Bildung und interkulturelle Jugendarbeit Raum für echtes Wachstum schafft.

Die Deutsche Kindergeld Stiftung Bremen

Die Deutsche Kindergeld Stiftung ist eine Initiative Bremer Bürger:innen zur Förderung von neuen, gemeinnützigen Projekten mit dem Ziel, Chancengleichheit unter Kindern und Jugendlichen herzustellen und ist als Impulsgeber, finanzielle Säule, Projektinitiator und Innovationsschmiede mit dem Leitthema „Integration“ tätig. Aus über 20 Bewerbungen hat die Jury Initiativen prämiert, die gezielt anpacken. Neben den neuen Preisträgern unterstützt die Stiftung seit Jahren erprobte Formate wie StudyFriends, mitKids Aktivpatenschaften, Sportakademie Bremen oder das Theater 11.

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