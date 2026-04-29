Sommer, Sonne, Schleckvergnügen

In Bremen und umzu gibt es viele Eiscafés, die ihr Eis selbst herstellen – mit frischer Milch, saisonalen Früchten und eigenen Rezepturen. Besonders schön für Familien: Kinder entdecken neue Sorten, Eltern genießen echtes Handwerk, und hinter jeder Kugel steckt oft eine kleine Geschichte. Vom Bio-Hof bis zur italienischen Gelateria zeigt sich: Wer genau hinschaut, schmeckt den Unterschied.

Gut zu wissen: Nicht jedes „handgemacht“ bedeutet echte Handarbeit. Begriffe wie „hausgemacht“ oder „eigene Herstellung“ sind rechtlich nicht geschützt. Hier ist Nachfragen erlaubt, und diese Eismacher erklären gern, wo und wie ihr Eis entsteht.

Hier ist Kugel für Kugel handgemacht:

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