Kita-Frühstück fürs Klima

Ernährungstag im Kinder- und Familienzentrum Warturmer Platz: Die Kinder begrüßten die Bildungssenatorin Sascha Aulepp (5. v.l.)

Im Bremer Projekt "ener:kita" erkunden Kinder die Vorteile einer nachhaltigen Ernährung. Die von der gemeinnützigen Klimaschutzagentur energiekonsens entwickelte Idee soll frische Impulse für mehr Klimaschutz in den Kita-Alltag bringen. Dabei zielt das Konzept auf die frühe Vermittlung eines verantwortungsvollen Umgangs mit natürlichen Ressourcen in den Bereichen Ernährung und Konsum.

Umgesetzt wird das Projekt unter anderem mit dem Ernährungstag, an dem sowohl den Kindern als auch den Kita-Angestellten die Zusammenhänge zwischen Lebensmitteln, Umweltverträglichkeit und Klimaschutz nähergebracht werden: "Für die Kinder bieten wir ein Klimafrühstück mit regionalen und saisonalen Komponenten an, die auch spielerisch erkundet werden. Gleichzeitig schärfen wir bei den Erzieher:innen und Köch:innen das Bewusstsein für die vielseitigen Vorteile einer nachhaltigen Ernährung", erklärt Martin Grocholl, Geschäftsführer der Klimaschutzagentur.

40 Einrichtungen der KiTa Bremen nehmen derzeit im Rahmen des Projekts an den pädagogischen Aktionen für mehr Klimaschutz im Kita-Alltag teil und haben allein im vergangenen Projektjahr zusammen 69 Tonnen CO2 eingespart. Beim Ernährungstag Ende Oktober im Kinder- und Familienzentrum Warturmer Platz beispielsweise stand das Thema "Obst und Gemüse" im Vordergrund. Dabei gingen die Kinder auf Entdeckungsreise zur Erkundung der Lebensmittel. Umweltpädagogisch besonders engagierte Kitas dürfen sich sogar auf eine Prämier für ihren Einsatz freuen.

Auch Bremens Senatorin für Kinder und Bildung Sascha Aulepp schaute beim Ernährungstag am Warturmer Platz vorbei: "Kinder haben immensen Forscherinnen- und Forscherdrang in ihrem Lebensumfeld, sie gehen den Dingen auf den Grund, manchmal sogar wortwörtlich "durch den Magen". Da knüpft das Projekt an - das ist Umweltbildung, die auf den Alltag in der KiTa zugeschnitten ist, für die Kinder und gemeinsam mit den Beschäftigten."

