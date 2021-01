Welche Schule wird Energiesparmeister '21?

× Erweitern © Energiesparmeister Wettbewerb Oberschule Geestemünde Bremerhaven, Energiesparmeister 2021

Der vom Umweltministerium geförderte Schulwettbewerb vergibt seit 2018 jedes Jahr Preise im Gesamtwert von 50.000 Euro an Schulen, die sich aktiv für den Klimaschutz einsetzen, in dem sie Ideen zum Energiesparen umsetzen. Aus jedem Bundesland wird eine Siegerschule mit 2.500 Euro Preisgeld belohnt, die sich außerdem für den mit weiteren 2.500 Euro dotierten Bundessieg qualifiziert.

Im letzten Jahr brachte die Oberschule Geestemünde in Bremerhaven den Landessieg und den 3. Platz im Bundeswettbewerb mit nach Hause. Die Schülerïnnen überzeugten die Jury mit verschiedenen Nachhaltigkeitskonzepten. So fertigte die AG Holzwerkstatt Tische und Bänke für Klassenzimmer im Grünen, die Garten AG hat im Schulgarten Gemüse sowie Früchte und Kräuter für Tees angebaut, zudem wurde im Nachhaltigkeitsprogramm für die Schule ein Windrad gebaut. Nicht zuletzt wurde die Förderung nachhaltiger Kommunikationsprozesse an der Schule als zukunftweisend gewürdigt.

Neben der Suche nach neuen effizienten und kreativen Ideen können sich ehemalige Preisträger für den Sonderpreis „langfristiges Engagement“ bewerben. Das Projekt mit der überzeugendsten Weiterentwicklung seit seiner Auszeichnung wird mit 1000 Euro Preisgeld belohnt.

Zusätzlich zu den Geld- und Sachpreisen werden die Gewinner-Schulen außerdem mit einer Patenschaft eines Partners aus Wirtschaft und Gesellschaft belohnt. Die Paten unterstützen ihren Energiesparmeister bei der Öffentlichkeitsarbeit. Unterstützt wird der Wettbewerb zudem von Deutschlandfunk Kultur mit der Berichterstattung in der Sendung „Kakadu“.

Die Bewerbung dauert nicht lange. Darin wird das Projekt kurz beschrieben und geschildert, was daran besonders kreativ ist und wie es Aufmerksamkeit erreicht. Das ausgefüllte Formular wird einfach per E-Mail an redaktion@energiesparmeister.de geschickt, Einsendeschluss ist der 26. März 2021.

Hier gibt es alle Infos und das Bewerbungsformular zum Wettbewerb.