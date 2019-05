Mehr Fachkräfte in Kitas und Schulen

× Erweitern © Graham Oliver/123rf Kita Erzieher

Mehr und gut ausgebildete Erzieherinnen und Erzieher werden händeringend gesucht. Über neue Aus- und Weiterbildungs- und Finanzierungsmöglichkeiten informiert jetzt eine kostenlose Hotline noch bis zum 12. Juli.

Grund dafür ist die Einführung eines neuen, vergüteten und praxisintegrierten Ausbildungsformats, das ab dem Kita-Jahr 2020/21 im Land Bremen umgesetzt werden soll. Außerdem soll die berufsbegleitende Weiterbildung zum Erzieher und zur Erzieherin für Personen, die bereits eine sozialpädagogische Erstausbildung besitzen, deutlich ausgeweitet werden. Um zukünftig mehr Menschen diese Weiterbildungen zu ermöglichen, soll nach Abschluss der kostenpflichtigen Weiterbildung eine Prämie von rund 4.000 Euro gezahlt werden. Mit diesen Maßnahmen sollen ab 2020 zusätzlich bis zu 275 Ausbildungsplätze angeboten und die vorhandenen Ausbildungskapazitäten ausgeweitet werden.

Kann ich eine Ausbildung zur Erzieherin oder zum Erzieher in Teilzeit absolvieren? Welche Zugangsvoraussetzungen brauche ich als Sozialpädagogische*r Assistent*in oder? Wie bewerbe ich mich für die praxisintegrierte Ausbildung (PiA)? Kann ich das notwendige Anerkennungsjahr auch in einer Schule machen und als Erziehende in einer Schule arbeiten?

Diese und viele weitere Fragen von allen Interessierten rund um die Ausbildung oder Weiterbildung zur Erzieherin bzw. zum Erzieher sowie SPA werden jetzt von einer Expertin an der Fachkräfte-Kita-Hotline der Senatorin für Kinder und Bildung beantwortet.

Geschaltet ist die Fachkräfte-Kita-Hotline unter 0421/361-51571 bis zum 12. Juli 2019, montags von 12 bis 14 Uhr sowie dienstags und mittwochs, 9 bis 11 Uhr.