Lecker kochen für unter 2 Euro

Wie man mit knappen Budget frische und vollwertige Mahlzeiten auf den Esstisch bringt, erfahren Eltern in der kostenlosen Online-Familienküche mit Kochbuch, Rezeptdatenbank und alltagsnahen Tipps, um beim Kochen Geld zu sparen und gleichzeitig gut zu essen.

Die kindersicheren Rezepte von selbstgemachten Pommes mit Tomatensoße über One-Pot-Nudeln bis zu Flammkuchen können immer saisonal und oft auch mit Resten vom Vortag gekocht werden, oder sie lassen sich ganz praktisch und zeitsparend auf Vorrat vorbereiten und einfrieren. Viele schmecken am nächsten Tag auch kalt in der Kita, als Snack in der Schule oder auf der Arbeit und sind damit absolut familientauglich, gerade wenn der Alltag nicht viel Zeit für ausschweifende Einkaufstouren oder Kochpartys lässt.

Neben den Rezepten für Gerichte, die nur 1 bis 2 Euro pro Person kosten, gibt es zusätzlich komplette Einkaufspläne für 6 bis 10 Euro pro Person und Woche, ein Kochbuch sowie zahlreiche Anregungen und Videos für das Kochen mit Kindern. Sämtliche Angebote sind kostenfrei und ganz einfach online verfügbar.

Fünf Spar-Tipps auf einen Blick

Selbst kochen : Im Vergleich zu hochverarbeiteten Fertiggerichten ist Selbstgekochtes frischer, von besserer Qualität und oft preiswerter.

: Im Vergleich zu hochverarbeiteten Fertiggerichten ist Selbstgekochtes frischer, von besserer Qualität und oft preiswerter. Essen planen: Mit der richtigen Planung vermeidet man, dass zu viel gekaufte Lebensmittel und damit auch das Geld, das dafür ausgegeben wurde, in der Mülltonne landen.

Mit der richtigen Planung vermeidet man, dass zu viel gekaufte Lebensmittel und damit auch das Geld, das dafür ausgegeben wurde, in der Mülltonne landen. Saisonal einkaufen : regionales Obst und Gemüse, das gerade Saison hat, ist immer günstiger als Importe aus Übersee.

: regionales Obst und Gemüse, das gerade Saison hat, ist immer günstiger als Importe aus Übersee. Richtig lagern : Die richtige Lagerung sorgt dafür, dass Lebensmittel zu Hause möglichst lange genießbar bleiben.

: Die richtige Lagerung sorgt dafür, dass Lebensmittel zu Hause möglichst lange genießbar bleiben. Reste verwenden: Gut gekühlt sind Gerichte problemlos noch am (über-)nächsten Tag genießbar. Das spart Zeit und Geld!

Hier geht's direkt in die Familienküche, dem kostenlosen Angebot der Sarah Wiener Stiftung in Koop mit der Barmer.