Familienfeste weltweit

Eine Feier mit der ganzen Familie gehört zu den Highlights eines jeden Jahres, für die Familien oft weite Wege zurücklegen. Die Anlässe zum Feiern sind von Land zu Land verschieden.

Taufen, Hochzeiten, Geburtstage – es gibt viele schöne Gelegenheiten für eine gemeinsame Familienfeier. In Deutschland und Europa zählen vor allem christliche Feste wie Weihnachten oder Ostern zu den wichtigen Feiertagen. Dann treffen sich Familienmitglieder, die oft hunderte Kilometer auseinanderleben, um bei einem leckeren Festessen eine schöne gemeinsame Zeit zu verbringen. Häufig wird uns bei diesen Anlässen auch bewusst, wie weit verzweigt unser eigenes Familiennetzwerk ist. Zum Beispiel wenn wir beim Feiern erfahren, dass unsere Cousine nun in Paris lebt oder der Onkel in die USA ausgewandert ist.

Familienfeste in anderen Ländern

Für viele Deutsche mit ausländischen Wurzeln gibt es neben Weihnachten weitere traditionelle Feste, die besonders im Zeichen der Familie stehen. Hier sind drei Beispiele:

Mittsommer in Schweden

„Midsommar“ ist keine Erfindung eines großen schwedischen Möbelhauses, sondern nach Weihnachten das wichtigste Fest im Kalender der Schweden. Es wird traditionell an einem Samstag zwischen dem 20. und 26. Juni gefeiert. An diesem Wochenende pilgern die Schweden hinaus aufs Land, um dort gemeinsam mit ihren Familien und Freunden in der Natur den längsten Tag des Jahres zu feiern. Dreh- und Angelpunkt des Mittsommerfestes bildet die majstång Bis spät in die Nacht tanzen Jung und Alt, Hand in Hand im Kreis um den mit Blumen beschmückten Baumstamm herum, begleitet von traditioneller Musik und sogenannten Spieltänzen.

Thanksgiving in den USA und Kanada

Eines der wichtigsten Familienfeste in den USA und Kanada ist Thanksgiving. In den USA wird es jedes Jahr am vierten Donnerstag im November gefeiert, in Kanada bereits am zweiten Montag im Oktober. Da der Tag in den USA ein offizieller Feiertag ist, nutzen ihn viele US-Bürger für ein verlängertes Wochenende. Das Erntedankfest wird traditionell mit der ganzen Familie bei einem großen Festessen gefeiert. Dieses besteht üblicherweise aus einem gefüllten Truthahn mit Cranberrysoße, Süßkartoffeln und Gemüse. Vor dem Essen wird in allen Familien ein Dankesgebet gesprochen.

Das chinesische Neujahrsfest

Das chinesische Neujahrsfest (Chunjie) ist der wichtigste Familien- und Feiertag in China, ähnlich wie Weihnachten für die Europäer. Deshalb machen sich auch eine unglaublich hohe Anzahl an Chinesen, die im Ausland leben, rechtzeitig vor dem Fest auf den weiten Weg zu ihren Familien. Es fällt immer auf den zweiten Neumond nach der Wintersonnenwende, also einen Tag zwischen den 21. Januar und den 21. Februar. In diesem Jahr wurde am 5. Februar das Jahr des Erd-Schweins begrüßt.