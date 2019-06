Ferienbetreuung und Paten gesucht

× Erweitern © LSB NRW | Foto: Andrea Bowinkelmann Kinderstadt Bremopolis

In Kooperation mit der Bremer Sportjugend ensteht auf dem Vereinsgelände des TV Walle derzeit eine gigantische Zeltstadt, in der Schulkinder in den Sommerferien die Regierung übernehmen und ihr Leben gestalten - genau wie in der Welt der Erwachsenen.

Für das engagierte Projekt, das insgesamt 200 Bremer Kindern zwischen 6 und 14 Jahren eine außergewöhnliche Ferienbetreuung bietet, werden noch Unterstützerinnen und Unterstützer gesucht:

Ehrenamtliche Betreuer*innen und Übungsleiter*innen, die von 8 - 16 Uhr (oder Vor-/nachmittags) für eine Aufwandsentschädigung die Kids betreuen.

Pädagogische Fachkräfte auf Honorarbasis für die Bereiche Umweltbildung, Kunst / Theater / Musik, Ernährung und Gesundheit.

Unternehmen, die Sachspenden für die Verpflegung beisteuern möchten: Obst, Wasser, Brötchen, Aufschnitt.

Unternehmen, die Sachspenden für das Angebot beisteuern möchten: Holz, Pappe, Stifte, Ton, Farbe, Shirts zum Bedrucken, Materialien zum Bauen und Basteln.

Unternehmen, die vormittags ihre Gewerke vorstellen und anleiten möchten, Bsp.: Fahrradwerkstatt, Polizei, Feuerwehr, Handwerk, Recycling, Ökologie etc.

Organisationen, die Materialien verleihen möchten: Werkzeug, Gesellschaftsspiele, Bücher, Spielzeug, etc.

Paten, die für bedürftige Teilnehmende den Beitrag von 100 Euro übernehmen möchten.

Spender und Förderer, die das ganze Projekt finanziell unterstützen möchten.

Helfer*innen für den Auf- und Abbau.

Am 19.7.2019 findet vor Ort eine finale Begehung und Detailplanung statt. Interessierte können sich an Linus Edwards von der Landessportjugend unter 0421-7928720 oder per E-Mail an l.edwards@lsb-bremen.de wenden.

Weitere Informationen zur ersten Kinderstadt Bremens gibt es hier.