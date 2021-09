Geschichten zum Warmhalten

So bekommen in der Woche vor den Herbstferien die sechs Grundschulen in Gröpelingen/Oslebshausen Besuch von Erzählprofis, die die Kinder aus dem Unterricht „entführen“. Mit Worten, den Klängen verschiedener Sprachen und musikalischen Einlagen geht es für die Klassen auf Reisen ins Land der Geschichten.

Für alle empfiehlt sich die Ausstellung „Die Wärmflasche“, die vom 14. Oktober bis 7. November im Atelierhaus Roter Hahn gezeigt wird. Mit fast 60 Objekten und wärmenden Geschichten erzählt sie von einer bisher kaum beachteten Erfolgsgeschichte, die im 13. Jahrhundert mit glühenden „Wärmekugeln“ oder „Wärmeäpfeln“ begann und bis zum gehäkelten Trostpflaster bei Bauchweh und Liebeskummer von heute reicht.

Kinder und Jugendliche machen zudem den Kunstkiosk im Bromberger Viertel zum Leuchtobjekt, das Mobile Atelier wird zur Lichterwerkstatt für alle Nachbar:innen und in der Übersetzungswerkstatt beschäftigen sich Jugendliche mit der „Sprache im Herzen“.

Höhepunkt für alle Bremer:innen ist wie in jedem Jahr Die lange Nacht des Erzählens, die am 15. Oktober mit Erzähler:innen aus aller Welt stattfindet. Geschichten unter freiem Himmel und in Jurten laden zum erzählerischen Nachtspaziergang durchs fackelbeleuchtete Apfelkulturparadies ein.

Zum Finale am Sonntag, den 7. November, wird schließlich das gesamte Quartier zur Bühne für die vielsprachigen Auftritte und Kunstwerke. Dazu werden auch die Geschäfte des Einzelhandels in Gröpelingen und Oslebshausen, der Waterfront Bremen und des Sander Centers zwischen 13 und 18 Uhr geöffnet.

