Mitmachen und Mutmachen

Bevor traditionell am ersten Novemberwochende das internationale Erzählfestival im Bremer Westen zu Geschichten auf der Straße einlädt, stehen noch eine Menge Vorbereitungen an. Wollt ihr mithelfen? Das Thema 2024 lautet:

Wo der Mut wohnt

Denn Mut wird dringend benötigt, wo doch gerade so viel Angst auf der Welt herrscht. Wenn das Herz klopft, die Nerven flattern, die Gedanken an die Zukunft zweifeln lassen, dann braucht es Mut zum Handeln und Durchhalten. Wer ermutigt hier wen? Was ist eine mutige Tat? Ist Einmischung held:innenhafte Zivilcourage oder grandiose Dummheit? Welcher Umstand entmutigt und lähmt? Was hat Mut mit Entscheidungen zu tun? Wie gut vertragen sich Mut und Wut? Wann warst du mutig in deinem Leben? In Gröpelingen sind Antworten auf diese Fragen zu finden. Manche sind noch tief versteckt in den Köpfen und Herzen. Erzählen hilft, sie hervorzulocken, denn Geschichten kommen Hand in Hand.

Ein halbes Jahr lang bieten Kurse und Werkstätten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene die Möglichkeit, sich dem Thema zu nähern. Die Arbeitsergebnisse bringen dann am 10. November 2024 die Lindenhofstraße zum Klingen und Glitzern. Bunt, vielsprachig, ermutigend!

Die Beteiligung ist kostenfrei, weitere Infos zum Mitmachen findet ihr auf der Webseite der Feuerspuren.

Jetzt schon vormerken: