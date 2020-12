Wie kommt der Fisch ins Stäbchen?

× Erweitern © iglo Fischstäbchen

Eine Kindheit ohne Fischstäbchen ist ja kaum vorstellbar. Durchschnittlich verputzt jeder große und kleine Mensch in Deutschland 24 Stück pro Jahr. Und irgendwann kommt auch die unvermeidliche Kinderfrage: Wie kommt der Fisch denn überhaupt in das Stäbchen? Das haben wir uns jetzt mal von den Leuten erklären lassen, die es wissen müssen: Von den Experten des Bremerhavener Fischwerks, also direkt aus der Fischstäbchen-Hauptstadt!

© iglo Fischstäbchen

Zuerst wird der frisch gefangene Fisch noch an Bord filetiert, in großen Blöcken schockgefrostet und nach Bremerhaven verschifft. Dort angekommen werden die Blöcke genau überprüft: Gräten werden entfernt, Frische, Geschmack und Konsistenz kontrolliert.

© iglo Fischstäbchen

Aus einem Block, der aus rund 100 Filets besteht, werden exakt 378 Fischstäbchen gesägt. Für die knusprige Hülle bekommen die Stäbchen-Rohlinge eine Panade aus Weizenmehl, Stärke und Salz, die anschließend in einer Trockenpanade aus Weizenmehl, Wasser, Gewürzen und Hefe gewälzt wird.

© iglo Fischstäbchen

Ganz kurz, nur 20 Sekunden, werden die fast fertigen Stäbchen in heißem Rapsöl vorgebraten, im Kern bleiben sie dabei gefroren.

© iglo Fischstäbchen

Die Fischstäbchen kommen nun in einen Gefriertunnel und sind so gut wie fertig. Tiefgefroren geht es jetzt in die Faltschachteln, die palettenweise in ein großes Tiefkühllager gebracht werden.

Im Tiefkühl-LKW geht es nun schnell in den Supermarkt, wo die Stäbchen dann gekauft werden können. In der Bratpfanne zuhause tauen sie dann zum ersten Mal auf und warten darauf, endlich verputzt zu werden.

Kalorienarm können die leckeren Stäbchen auch im Backofen oder in einer Heißluftfritteuse zubereitet werden. So braucht es zum Garen kein Fett oder Öl, und die Fischstäbchen haben pro 100 g nur rund 190 Kalorien.

Rezepttipp

Und so werden Backfisch-Stäbchen mit Süßkartoffelstampf und Erbsen für 4 Personen in einer knappen halben Stunde lecker zubereitet:

Zutaten

1 Packung Backfisch-Stäbchen

400g Süßkartoffeln

400g mehlig kochende Kartoffeln

400g iglo Gartenerbsen

100ml Milch

10g Butter

Salz & Pfeffer

Zubereitung

Kartoffeln und Süßkartoffeln schälen, in kleine Würfel schneiden und anschließend in einen Topf mit Salz geben und für ca. 20 Minuten kochen lassen Backfisch-Stäbchen wie auf der Packung beschrieben zubereiten Die Erbsen wie auf der Packung beschrieben zubereiten und danach mit etwas Butter abschmecken Wenn die Kartoffeln weich sind, Wasser abschütten, zerstampfen, Butter und Milch hinzugeben und mit einem Schneebesen verrühren, anschließend mit Salz und Pfeffer abschmecken Einen Teller nehmen und die Zutaten zu einem Fisch anrichten

Guten Appetit!