Geheime Nachricht auf der Weser

Was uns die Crew der „MS Dreye“ da nach dem Ende der Sommerferien meldet, hat sie vorher einige Wochen geheim gehalten. Aus gutem Grund!

Schon kurz vor den Sommerferien hat die Besatzung des Arbeitsschiffes des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Weser-Jade-Nordsee auf der Weser eine Flaschenpost gefunden!

Diese war von der Tintenfischklasse der Grundschule in der Bremer Überseestadt auf die Reise geschickt worden. Die Crew staunte nicht schlecht, als sie den Inhalt hervorholte: Ein gemeinsamer Brief der Klasse sowie zahlreiche individuell gestaltete Botschaften und Zeichnungen der 22 Kinder sorgten für Abwechslung und Freude am schwimmenden Arbeitsort. Zwar hat die Flasche von der Überseestadt bis zur Lankenauer Ziegeninsel keine sehr weite Reise gemacht, aber dafür war sie mit einer Reisedauer von über einem Jahr erstaunlich lange unterwegs.

Um den Kindern die Überraschung nicht zu verderben, wartete die Besatzung der MS Dreye mit der Bekanntmachung über den Fund bis nach den Sommerferien. So war es der Lehrkraft möglich, den Kindern die tolle Nachricht in der Klasse zu verkünden und diesen besonderen Moment gemeinsam als Gruppe zu erleben. Klar, dass die ganze Klasse auch eine Antwort erhielt: Neben einem handgeschriebenen Brief der MS „Dreye“-gab's eine Einladung, das Arbeitsschiff im September 2025 persönlich zu besuchen. Und dann können alle mal gemeinsam rätseln, wo die Flasche auf ihrer einjährigen Reise wohl überall gewesen sein könnte!