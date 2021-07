Die neue Modell-Kita in Bremen

× Erweitern © Katarzyna Białasiewicz/123rf.com Kindergarten, Kita

Fehlende Regelbetreuung und wenig flexible Betreuungszeiten in Kitas sind für Alleinerziehende große Herausforderungen, wenn es um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht. Sie kollidieren oft mit kurzfristigen Arbeits- und Ausbildungsaufnahmen oder Angeboten zur beruflichen Weiterbildung.

Um diese Situation zu verbessern, startet Bremen mit einem Modellprojekt: Mit der "Flexiblen Kinderbetreuung für Alleinerziehende“ werden zehn Betreuungsplätze geschaffen, die zentral über das Jobcenter Bremen vergeben und koordiniert werden. Damit soll Alleinerziehenden mit ungesicherter Kinderbetreuung eine kurzfristige Arbeits- oder Ausbildungsaufnahme oder der Start einer (Qualifizierungs-) Maßnahme erleichtert werden.

Eigens für das Modellprojekt werden ab Herbst 2021 zehn zusätzliche Plätze in der Kita Walljunioren in der Bremer Innenstadt geschaffen - vorrangig für Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren von Alleinerziehenden. Die flexible Betreuung kann für einzelne Tage oder für einen längeren Zeitraum bis zu drei Monaten erfolgen. In dieser Zeit werden die Arbeitssuchenden durch das Jobcenter Bremen beratend unterstützt, um für ihre Kinder anschließend einen Regelbetreuungsplatz zu finden. Der tägliche Betreuungszeitraum liegt zwischen 6 Uhr und 19 Uhr, damit auch längere Anfahrtswege aus allen Bremer Stadtteilen abgedeckt werden.

Vermittelt werden die Plätze in allen Bremer Geschäftsstellen vom Jobcenter Bremen.

Auch Thorsten Spinn, Geschäftsführer beim Jobcenter Bremen, freut sich über das neue Angebot: "Zudem bietet uns das Modellprojekt auch die Chance, ein noch differenzierteres Bild über die Situation und die Bedarfe insbesondere der Alleinerziehenden zu erhalten, indem wir für das von vielen genannte und im Vordergrund stehende Problem der fehlenden Kinderbetreuung eine Lösung vorhalten werden."