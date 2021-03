Ferkelchen und Küken im Museum

× Erweitern © FLMK Bunte Bentheimer Ferkel im Frühling am Kiekeberg

Wenn Jungtiere geboren werden, ist das "Hallo" in den Zoos und Tierparks immer groß. Das Freilichtmuseum am Kiekeberg präsentiert jetzt stolz den Nachwuchs der Bunten Bentheimer und ergänzt das Live-Vergnügen vor Ort mit einer digitalen Schnitzeljagd. In der App-Rallye "Tierisches Vergnügen" sind die süßen Ferkelchen aber längst nicht alles, was es zu entdecken gibt: Beim Actionbound-Quiz werden bald auch die frisch geschlüpften Küken der Pommerschen Landgänse und viele andere alte Haustierrassen besucht und mit familienfreundlichen Fakten und Fragen kennen gelernt. Im Anschluss an die kontaktlose Mitmachaktion können die Spieler:innen ihre Punktzahl mit der Platzierung anderer Besucher:innen vergleichen.

Die kostenlose App laden Interessierte zuhause oder im Eingangsgebäude per QR-Code unter www.kiekeberg-museum.de auf ihr Handy – für die Rallye selbst ist kein Internet nötig. Besucher:innen können die Rallye zu den Öffnungszeiten dienstags bis freitags von 9 bis 17 Uhr und am Wochenende sowie feiertags von 10 bis 18 Uhr spielen. Erwachsene zahlen 9 Euro Eintritt, Besucher unter 18 Jahren haben freien Eintritt.

QR Code zum Herunterladen der Rallye-App „Actionbound“ im Freilichtmuseum: