Plitsch, platsch: Ab ins Freibad!

Packt die Badetaschen: Den Startschuss für die Freibadsaison 2021 in Bremen gibt am 1. Juni das Schlossparkbad. Schon einen Tag später, am Mittwoch, den 2. Juni, folgen das Stadionbad, das Freibad Blumenthal und der Außenbereich des Westbades in die Freibadsaison 2021. Trotz sinkender Inzidenz öffnen die Freibäder vorerst wie im vergangenen Jahr in zwei Zeitzonen, jeweils mit einer Mittagspause zur Reinigung und Desinfizierung der Anlagen.

Die Öffnungszeiten in allen genannten Bädern sind Montag bis Freitag von 6:30 bis 12 Und und von 13 bis 18 Uhr, samstags und sonntags 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr.

An den Eintrittspreisen hat die Bremer Bädergesellschaft nichts geändert, sodass Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahren weiterhin 1 Euro bezahlen.

Um garantiert Eintritt zu erhalten – und um größere Ansammlungen vor den Eingängen zu vermeiden – wird dringend empfohlen, die Tickets vorab online im Webshop zu kaufen. An den Schwimmbadkassen können nur in Ausnahmen und nach Verfügbarkeit Restkarten erworben werden.

Wann dann endlich auch wieder die Hallenbäder öffnen und mit ihnen auch die Schwimmkurse wieder starten können, geben wir hier schnellstmöglich bekannt.

Mit weiteren Lockerungen werden auf www.bremer-baeder.de auch Informationen zu der Öffnung der Hallenbäder veröffentlicht.