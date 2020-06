Bremens Freibadsaison startet

× Erweitern Bremer Bäder X-Diving

Sprungturm, Superrutsche, Wasserspiele und Pommes auf der Liegewiese: Am 8. Juni öffnet das Stadionbad. Schlossparkbad, das Freibad Blumenthal und der Außenbereich des Westbades ziehen am 15. Juni nach.

Normalerweise wird die Freibadsaison am 1. Mai eingeläutet, aber 2020 ist ja alles anders. Aber mit einem Monat und einer Woche Verspätung darf es jetzt auch in den öffentlichen Schwimmbecken wieder lustig werden. Ab Montag, den 8. Juni 2020 hat das Freibad am Weserstadion täglich von 7 bis 12 und 13 bis 18 Uhr wieder geöffnet, am Wochenende von 10 bis 19 Uhr mit einer Mittagspause zwischen 14 und 15 Uhr. Im Freibad Blumenthal sowie den Außenbereichen des Schlossparkbades und des Westbades können Wasserratten ab Montag, den 15. Juni 2020, wieder planschen, springen und Bahnen ziehen.

Möglich ist das aber alles nur unter Einhaltung von bestimmten Regeln und Einschränkungen: So werden die Fußballplätze sowie die Duschen und Umkleiden vorerst gesperrt sein, die Duschen im Außenbereich und WC-Anlagen können von maximal zwei Personen gleichzeitig genutzt werden. Die Abstandsregelung von mindestens eineinhalb Metern gilt selbstverständlich auch in den Schwimmbädern. Zudem besteht auch in den Bädern eine Maskenpflicht - auf dem Weg zum Becken braucht man ihn aber nicht zu traugen, und geschwommen und im Wasser gespielt werden darf selbstverständlich auch ohne Mund-Nasen-Schutz.

Die Eintrittskarten, die jeweils für eine Zeitzone entweder ab morgens oder ab mittags beziehungsweise nachmittags gelten, sollten vorab im Bremer Bäder-Shop bei Karstadt Sports gekauft werden. Zusätzlich wird ein Online-Ticketshop auf der Homepage der Bremer Bäder eingerichtet.

Auch an der Öffnung der Hallenbäder und dem schnellstmöglichen Start der Schwimmkurse arbeiten die Bremer Bäder mit Hochdruck. Hier soll es ab dem 1. Juli wieder losgehen, die genauen Öffnungstermine sollen rechtzeitig auf der Internetseite bekannt gegeben werden.