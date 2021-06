Freilufttheater mit Puppen

× Erweitern © Aleksandra Weber Mensch, Puppe! Die Bremer Statmusikanten

Nachmittags für Kinder, abends für die Großen: Das Figurentheater Mensch, Puppe! gastiert ab dem 2. Juli 2021 mit seinem Theatermobil im Garten des Focke Theaters, direkt hinter dem Haus Riensberg. In der eigens ausgebauten Theaterbühne auf einem urigen Lkw startet die neue Spielzeit mit gleich zwei Premieren:

Im Kinder- und Familienprogramm geht es in "Die Bremer Stadtmusikanten" um die Geschichte der wohlbekannten vier Tiere, die beschlossen, sich in Freundschaft zusammenzuschließen und nach Bremen zu ziehen. Die Premiere des Märchens nach den Brüdern Grimm für Publikum ab 3 Jahren wird am 2. Juli gefeiert.

Eltern kommen im Abendprogramm am 3. und 4. Juli in den Genuss des historischen Dramas "Gift - Der Falls Gesche Gottfried", und ab dem 10. Juli folgt das schwarz-humorige Puppentheater-Musical "Der kleine Horrorladen", gefolgt von zahlreichen Chansonabenden.

Alle Termine auf www.menschpuppe.de. Reservierung per E-Mail an karten@menschpuppe.de, nachmittags zahlen Kinder 6, Erwachsene 8 Euro Eintritt, Tickets zum Abendprogramm 20 Euro. Fockes Café serviert vor und nach den Vorstellungen Take-Away-Snacks, wer in Fockes Café speisen möchte, reserviert unter 0421-33475567.

Solange die Corona-Inzidenzwerte für Bremen weiter unter 35 liegen, brauchen keine Negativ-Test-Bescheinigungen beim Einlass vorgelegt zu werden.