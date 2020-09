Ischa doch Freimaak?

× Erweitern Carolin Hinz BTZ Bremer Touristik-Zentrale Ischa Freimaak!

Der Bremer Senat hat am Dienstag, den 8. September, grünes Licht für den 985. Bremer Freimarkt gegeben. Jetzt müssen die Schausteller entscheiden, ob die Durchführung unter den vom Senat gestellten Bedingungen überhaupt wirtschaftlich für sie tragbar wäre.

Denn die Auflagen haben es in sich und die Corona-Ausgabe der fünften Bremer Jahreszeit würde deutlich eingeschränkt ausfallen. Die Voraussetzungen, unter denen das liebste Volksfest der Bremerïnnen ab Mitte Oktober - mit dem Start der Herbstferien - für die Dauer von vier Wochen 2020 stattfinden dürfte, lauten:

das komplette Gelände auf der Bürgerweide muss eingezäunt werden

alle Besucherïnnen müssen sich (ähnlich wie bei Restaurantbesuchen) registrieren

maximal 6000 Gäste dürfen gleichzeitig auf dem Marktgelände sein

in den Eingangs- und Wartebereichen und vergleichbaren Orten, an denen keine Abstände eingehalten werden können, gilt Maskenpflicht

Alkoholausschank und -konsum sind verboten

Festzelte wie das Bayernzelt wird es nicht geben

um 22 Uhr ist Feierabend

es muss ein mit dem Gesundheitsamt abgestimmtes Hygienekonzept von den Schaustellerïnnen vorgelegt werden

Bürgermeister Andreas Bovenschulte erklärt dazu: "Mehr Familie, weniger Party – das verlangt leider die Corona-Pandemie, auch wenn wir alle uns natürlich den Freimarkt wünschen würden, den wir in den vergangenen Jahren lieb gewonnen haben. Aber den können wir uns in diesem Jahr nicht erlauben. Wir hoffen jetzt, dass wir uns mit den Schaustellern in den nächsten Tagen verständigen können."

Ob der Freimarkt tatsächlich so stattfinden wird, und ob möglichweise erstmals Eintritt bezahlt werden muss, entscheidet sich hoffentlich in den nächsten Tagen. Wir berichten weiter!