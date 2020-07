× Erweitern © pxhere.com Frühberatung startet wieder

Werdende oder junge Eltern mit U3-Kindern konnten in Corona-Zeiten keine Beratung in Anspruch nehmen. Jetzt sind ihre wichtigen Anlaufstellen wieder geöffnet.

Sechs Bremer Beratungsstellen in Mitte, Süd, West, Ost und Nord bieten offene und kostenlose Beratungszeiten, Einzelberatungen sowie Gruppenangebote an und unterstützen bei allen Fragen rund um die Schwangerschaft, in Erziehungsfragen, bei der Versorgung und Ernährung, in Fragen der Alltagsorganisation, bei der Beziehungsentwicklung zwischen Eltern und Kleinkind, zur Gesundheit von Müttern, Vätern und Kindern sowie bei Fragen zu Schreien, Schlafen, Essen und Trotz im Umgang mit Säuglingen. An jeder der Anlaufstellen berät ein multiprofessionellens Team aus Sozialpädagogïnnen, Psychologinïnnen, Hebammen und Kinderkrankenpflegerïnnen:

Frühberatungsstelle Mitte

Neben der Beratung per Telefon und E-Mail findet die persönliche Beratung mit einem Haushalt und unter Einhaltung der Hygieneregeln in den Räumen der Frühberatungsstelle statt oder bei einem gemeinsamen Spaziergang. Außerdem wird eine Spiel-Stunde mit einem oder zwei Haushalten nach Anmeldung angeboten. Ab Freitag, den 10. Juli 2020, werden auch die regelmäßigen Termine wie die Hebammenberatung und der Babytreff für Eltern mit sehr jungen Kindern (vor dem Krabbelalter) wiederaufgenommen. Sechs Elternteile mit ihren Babys können teilnehmen, daher ist eine kurzfristige Anmeldung empfohlen. Nach den Sommerferien sollen auch die offenen Treffs und im September die Lesestunden wiederaufgenommen werden. Geplant ist außerdem eine Informations-Veranstaltung und Beratung zum Thema „Tragehilfen“ am 14. September von 15.30 bis 17.30. Eine Anmeldung ist erforderlich bei der Frühberatungsstelle Mitte, Bahnhofstraße 32, 0421-96036515, fruehberatung.mitte@drk-bremen.de

Frühberatungsstelle West

Die Frühberatungsstelle in Gröpelingen nimmt das gesamte Angebotsspektrum wieder auf. Es umfasst Beratung bei Regulationsproblemen von Säuglingen und Kleinkindern, Entlastungsgespräche bei Überforderung, Schwangerenberatung, Hebammensprechstunde und Stillberatung, Babymassage, Rückbildungskurse sowie Offene Eltern-Kind-Treffen. Um den Infektionsschutz zu gewährleisten, wird die Zahl der Teilnehmenden in Gruppen- und offenen Angeboten begrenzt sein, eine Anmeldung ist erforderlich: Frühberatungsstelle Gröpelingen, Gröpelinger Heerstr. 289, 0421-39099246, fruehberatung.groepelingen@caritas-bremen.de

Frühberatungsstelle Bremen-Ost

Neben der Beratung per Telefon und Video sowie auf Spaziergängen werden Gespräche nun wieder in den Räumlichkeiten an der Schwachhauser Heerstraße angeboten, wo auch die Hebammensprechstunde wieder persönlich erreichbar ist. Mit der Kinderkrankenschwester, der Psychologin, der Hebamme und der Pädagogin können auch wieder Einzelberatungen zu Themen wie Entwicklung der Kinder, Gesundheit, Ernährung und Bindung vereinbart werden, auch in den Sommerferien. In der Ulrichstraße sind Austausch, gemeinsames Spielen auf dem Spielplatz, sowie professionelle Beratung wieder möglich. Im Haus der Familie in Horn-Lehe finden zusätzlich ab sofort auch Stillcafé und Babytreff wieder statt. Für alle Angebote ist eine vorherige Anmeldung erforderlich: Frühberatungsstelle Bremen Ost, Schwachhauser Heerstr. 293, 0421-69909905, fruehberatung.ost@stpetribremen.de

Frühberatungsstelle Hemelingen

Die Frühberatungsstelle Hemelingen hat die persönliche Beratung vor Ort bereits wiederaufgenommen und auch die Angebote der PEKiP-Gruppe finden wieder statt, bei gutem Wetter draußen auf dem Spielplatz am Haus, bei schlechtem Wetter mit reduzierter Teilnehmerïnnenzahl im Gruppenraum. Die neue Gruppe für Kinder der Geburtstermine Juni, Juli und August startet am 16. September, Anmeldungen werden unter 0421-36116604 entgegengenommen. Der offene Babytreff freitags ab 10.30 Uhr findet wieder statt, Anmeldung unter 0421-36116603. Eine neue Gruppe „Mein Baby und ich“ für Babys, die im Juni oder Juli geboren sind, startet nach den Sommerferien, Anmeldung unter 0421-36116603 oder 0421-36116604. Eine weitere Babygruppe- in Kooperation mit dem Mädchentreff Hastedt (SOFA e.V.), wird nach den Sommerferien, donnerstags in der Zeit von 10 bis 12.30 Uhr in den Räumen des Mädchentreffs stattfinden. Zurzeit trifft sich die Gruppe außerhalb auf Spielplätzen. Wer nach den Sommerferien dazu kommen möchte, kann sich telefonisch unter 0421-36116604 oder 0421-43799911 anmelden. Frühberatungsstelle Hemelingen im Familienzentrum Mobile, Hinter den Ellern 1a, 0421-36116603, fruehberatung.hemelingen@afsd.bremen.de

Frühberatungsstelle Süd

Die Frühberatungsstelle Süd berät weiterhin telefonisch und online, sowie nach Absprache auch persönlich in ihren Räumen. Getrennt lebende Elternteile haben montags nachmittags von 15:30 bis 17:30 Uhr wieder die Möglichkeit, ihr Kind in der PapaMamaZeit zu sehen. Offen ist der Zugang zum Second-Hand-Angebot „Klamöttchen“ für Kinderkleidung sowie zum Verschenkeregal. Daneben nimmt die Frühberatungsstelle Süd zunächst Angebote für Eltern mit ganz jungen Babys wieder auf, das sind der Babytreff und die Hebammensprechstunde im SOS-Kinderdorfzentrum und im Quartierzentrum Huckelriede. Wegen der begrenzten Teilnehmenden-Zahl sind Anmeldungen erforderlich. Auch ein Elternkurs und Einzelveranstaltungen wie „Baby Lesen“ werden wiederaufgenommen, nähere Informationen zu einzelnen Veranstaltungen und Anmeldung können telefonisch oder per Mail erfolgen. Die Eltern-Kind-Gruppen und offenen Treffs der Frühberatungsstelle im SOS-Kinderdorfzentrum, im Jugendfreizeitheim Roter Sand (Woltmershausen) und im Quartierszentrum Huckelriede bleiben aber vorerst noch ausgesetzt. Frühberatungsstelle Süd im Quartierszentrum Huckelriede, Niedersachsendamm 20a, 0421-5971270, fruehberatung.KD-Bremen@sos-kinderdorf.de

Frühberatungsstelle Bremen-Nord

In den Bremen-Norder Ortsteilen bietet die Beratungsstelle wieder Eltern-Kind-Gruppen, Still- und Elterncafés und Bewegungsgruppen für Eltern mit Kindern von 0 bis 3 Jahren an. Ebenso werden die Gruppen „rund um die Geburt“ zu Themen der Geburtsvorbereitung, Rückbildung, Pflege und das Lesen von Babysignalen starten. Neu ist, begründet durch die aktuelle Situation, dass sich die Schwangeren und Eltern für die Teilnahme an den Gruppen vorab anmelden. Einzelberatungen zu Themen, wie Entwicklung, Gesundheit, Ernährung und Hilfen können ebenfalls wieder mit den Hebammen, Psychologinnen und Pädagoginnen in den Außenstellen Rekum, Lüssum, Bockhorn, Lesum, Marßel und Grambke vereinbart werden. Frühberatungsstelle Bremen-Nord im Haus der Zukunft, Lüssumer Heide 6, 0421-69009146 und 0421-36179292, fruehberatung.bremen-nord@web.de