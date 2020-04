× Erweitern © Navigo Vom Finden und Erfinden, Nagelritz

Gemeinsam mit dem Kinder- und Jugendhaus Ratzeburger Straße lädt das Hafenmuseum am Speicher XI Kinder und Jugendliche zu einer coolen Kreativwerkstatt ein:

Unter dem Motto „Vom Finden und Erfinden“ sind die Kids aufgerufen, zu zwei Fundstücken des Museums eine Geschichte zu erfinden. Wie könnte das Stück wohl nach Bremen gekommen sein, was steckt hinter den Funden? Die Vermutungen können zum Beispiel in Form einer Erzählung, eines Gedichts, einer Zeichnung, eines Comics oder auch als Foto per E-Mail an kreativwerkstatt@nfj-bremen.de eingereicht werden.

© Hafenmuseum am Speicher XI Vom Finden und Erfinden, Seehase

So beginnen die Geschichten zu den Fundstücken: Dieser merkwürdige Fisch gehört zur Familie der Seehasen (Cyclopterus lumpus). Er wird auch Lump oder Lump-Fisch genannt und kann nicht gut schwimmen. Er lebt im Salzwasser und kommt in der Nordsee und im nördlichen Atlantik vor, nicht aber in der Weser. Wir haben ihn im Second Hand Shop in der Buchtstraße gekauft. Er wurde mit einem grünlichen Tuch ausgestopft, so wie es vielleicht ein Seemann macht, um ihn als Mitbringsel mit nach Hause zu bringen...

© Hafenmuseum am Speicher XI Vom Finden und Erfinden

Oder: Unter einem alten Kaufmannshaus an der Schlachte am Ufer der Weser wurde ein übergroßer Goldring mit einem wertvollen Smaragd gefunden, der ungefähr 800 Jahre alt ist. Das Kaufmannshaus lag direkt neben dem Haus des bekannten Bremer Piraten Johann Hollemann, der um 1350, also im Hochmittelalter, Schiffe ausraubte...

Alle Beiträge werden in einer virtuellen Ausstellung auf der Homepage präsentiert. Einsendeschluss ist der 26. April, zu gewinnen gibt es Überraschungspakete aus dem Museumsshop. Hier kann man mitmachen!

Und während die Kinder so schön beschäftigt sind, gibt es auch ein Entspannungsprogramm für die Eltern: Die virtuellen Führungen mit Nagelritz durch seine Ausstellung „Bullaugenblicke“ sind ein Spaß für alle Erwachsenen. Immer montags, mittwochs und freitags erscheint hier eine neue Folge vom gemalten Seemannsgarn.