Stark fürs Leben – auch ohne Muckis

Wie können Kinder selbstbewusst auftreten, Gefühle besser verstehen und Konflikte fair lösen? Antworten darauf gibt die BürgerhausFunZone, die nach einem erfolgreichen ersten Durchlauf im Januar 2026 in Oslebshausen in die zweite Runde startet.

Das Projekt richtet sich an Kinder und Jugendliche, die spielerisch und alltagsnah lernen möchten, mit sich selbst und anderen gut umzugehen. Grundlage ist das bewährte pädagogische Konzept „Stark auch ohne Muckis“, das gezielt soziale Kompetenzen, emotionale Stärke und Selbstvertrauen fördert – ganz ohne Leistungsdruck.

Lernen, spielen, wachsen

Im geschützten Rahmen des Bürgerhauses Oslebshausen treffen sich die Teilnehmenden wöchentlich, um gemeinsam zu lernen und Zeit miteinander zu verbringen. Aktive Kurseinheiten wechseln sich mit begleiteten Freizeitangeboten ab. So können die Kinder das Gelernte direkt ausprobieren:

Wie sage ich klar „Nein“?

Was hilft bei Streit?

Und wie gehe ich mit Wut oder Unsicherheit um?

Themen wie gewaltfreie Konfliktlösung, das Setzen von Grenzen, der Umgang mit Gefühlen und die Stärkung der eigenen Persönlichkeit stehen dabei im Mittelpunkt – immer altersgerecht und praxisnah.

Ein Ort zum Wohlfühlen

Das Bürgerhaus Oslebshausen versteht sich als offenes Kultur- und Begegnungszentrum im Stadtteil. Mit der FunZone wird dieser Gedanke weitergeführt: Kinder und Jugendliche erleben hier einen Ort, an dem sie gesehen, ernst genommen und wertgeschätzt werden.

Geleitet wird das Projekt von Pierre Doutiné, zertifizierter IMOTIK-Trainer. Seine Erfahrung aus der ersten Projektphase zeigt: Die kontinuierliche Begleitung und die vertraute Umgebung haben einen spürbar positiven Einfluss auf die Entwicklung der Kinder.

Zu sehen, wie Kinder mutiger werden, ihre Stärken entdecken und lernen, respektvoll mit Konflikten umzugehen, ist etwas ganz Besonderes. Genau dafür wurde dieses Projekt geschaffen,

erklärt Doutiné.

Mitmachen erwünscht

Die BürgerhausFunZone wird im Rahmen des Programms „Wohnen in Nachbarschaften (WiN)“ gefördert und richtet sich an Familien im Quartier, die ihre Kinder in ihrer sozialen und emotionalen Entwicklung stärken möchten. Ein Projekt, das zeigt: Starksein beginnt von innen – und gemeinsam macht es am meisten Spaß.

Interessierte Eltern und Kinder können sich direkt an das Bürgerhaus Oslebshausen wenden, um mehr über Inhalte, Zeiten und die Teilnahme zu erfahren.