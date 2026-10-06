× Erweitern © Rike Oehlerking Galaxie der Bücher, Familiensamstag

Zum sechsten Mal lädt die Galaxie der Bücher Kinder aus dem Land Bremen zu einer galaktischen Woche voller Lesungen, Bilderbuchkinos, Live-Zeichnen und Workshops mit bekannten Autor:innen und Ilustrator:innen ein.

Beim Lesefestival durchstreifen junge Leser:innen von 3 bis 10 Jahren gemeinsam das Universum der Geschichten, entdecken Bücher von spannenden Kinderbuchautor:innen und werden in Workshops selbst kreativ. An den Wochentagen vom 9. bis zum 13.11. gehört die Galaxie der Bücher ganz den Schulen und Kitas im Bundesland.

Und hier kommen eure Familientermine:

× Erweitern © Rike Oehlerking Galaxie der Bücher, Kukoon

Sonntag, 8.11., 11 bis 14 Uhr

Zu Gast sind die Autor:innen Jörg Isermeyer und Johanna Lindemann. Außerdem wartet ein toller Buchbinde-Workshop von Valeska Scholz auf alle kreativen Köpfe ab 3 Jahren. Im Kinder- und Familienzentrum Flintacker.

Samstag, 14.11., 10 bis 16 Uhr

Ein bunter Tag voller Highlights – unter anderem mit Marja Baseler und Annemarie van den Brink mit ihrer Kackwurstfabrik, dem Comickünstler Jeff Hemmer sowie dem Figurentheater „Mensch Puppe“. In der Zentralbibliothek.

Sonntag, 15.11., 10 bis 16 Uhr

Zum Ausklang präsentieren Comicautorin Regina Kehn sowie die Bremer:innen Anna Lott, Corinna Pourian und Johanna Lindemann spannende Lesungen und kreative Workshops. Im Kukoon.

Das komplette Programm steht auf www.galaxie-buecher.de.

Achtung! Bis zum 9. Oktober 2026 können Kinder aus Bremen, Bremerhaven und umzu noch am Schreibwettbewerb teilnehmen und eigene Geschichten einreichen (Klick zum Wettbewerb).

Das komplette Programm steht auf der Webseite der Galaxie der Bücher.

Der Countdown läuft für diese Highlights: