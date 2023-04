× Erweitern © Rike Oehlerking Galaxie der Bücher

Beim 2. Kinderlesefestival können sich junge Leser:innen im Alter von 4 bis 12 Jahren mit einer Lesereihe auf das Festival einstimmen.

Jeden Samstag vom 3. bis zum 24. Juni finden zum Auftakt Live-Lesungen und Workshops von und mit tollen Autor:innen statt, bevor das Festivalwochenende dann am 1. Juli in den Innenstadtwallanlagen von Kultursenatorin Carmen Emigholz eröffnet wird und seinen Abschluss am Sonntag, den 2. Juli, in Neustadtswallanlagen findet.

Auf dieses Programm könnt ihr euch freuen:

