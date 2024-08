× Erweitern © Canva Kind schreibt, Galaxie der Bücher, Wettbewerb

In 2024 findet das beliebte Lesefestival "Galaxie der Bücher" für Kinder und Jugendliche schon zum dritten Mal und zwar vom 18. bis 24. November statt. Im Vorfeld ruft das Veranstaltungsteam zum Schreibwettbewerb auf.

Das Thema "Als ich mit meiner Rakete ins Weltall flog" haben sich die Kinder des Festivalbeirats 2023 ausgedacht, die natürlich auch in der Jury sitzen werden.

An die Stifte, fertig, los!

Kinder aus Bremen, Bremerhaven und umzu bis zur 4. Klasse sind zum Schreibwettbewerb eingeladen: Schickt einen kreativen Beitrag zum Thema "Als ich mit meiner Rakete ins Weltall flog". Inhalt könnte sein: Wie sieht deine Rakete aus? Wohin bist du geflogen? Wen hast du dort getroffen? Welche Abenteuer hast du erlebt? Setzt eurer Phantasie keine Grenzen und reicht eure Geschichten, Comics oder Gedichte ein (maximal drei A4-Seiten lang, handschriftlich oder gezeichnet; maximal eine A4-Seite für am Computer geschriebene Beiträge). Bedingung: Die Geschichte muss selbst ausgedacht sein, beim Aufschreiben darf aber jemand geholfen haben.

Bitte einen kurzen Steckbrief mit Name, Alter und Kontaktdaten hinzufügen. Zu gewinnen gibt es Buchgeschenke sowie einen Abdruck in einem Heft zur "Galaxie der Bücher".

Teilnehmen geht per E-Mail an annika.depping@literaturhaus-bremen.de oder per Brief an

Literaturhaus Bremen

Ostertorsteinweg 53

28203 Bremen

Mehr Infos zum Festival und die ganze Ausschreibung hier online.