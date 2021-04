Wer piept denn da?

× Erweitern © NABU Stunde der Gartenvögel, NABU

Nach der "Stunde der Wintervögel" steht im Mai nun die "Stunde der Gartenvögel" an: Vom 13. bis 16. Mai ruft der NABU zur großen Vogelzählaktion auf, bei der Eltern und Kinder ganz einfach mitmachen können. Gerade in Coronazeiten ist die Naturschutz-Aktion bei Familien besonders beliebt, so dass 2020 über 150.000 Vogelfreund:innen teilgenommen haben. Ob der Rekord in 2021 nochmal getoppt wird? Schließlich kann man dabei nicht nur die heimischen Vogelarten besser kennen lernen, sondern auch helfen, sie zu schützen. Wer im Park, im Garten oder auf dem Balkon eine Stunde lang alle gesichteten Vögel auflistet und an den NABU meldet, nimmt außerdem an der Verlosung von Preisen wie nützlichen Vogeltränken und Nistkästen oder hochwertigen Ferngläser teil.

© NABU NABU Schulstunde der Gartenvögel

In erste Linie geht es aber natürlich um den Schutz unserer heimischen Vogelwelt, und um die besser kennenzulernen, stellt der NABU allerlei Materialien zur Verfügung, mit denen man sich spielerisch auf die Stunde der Gartenvögel vorbereiten kann. Allen voran der Vogeltrainer, der als E-Learning-Tool mit Quizzen, Puzzles und Funfacts über 30 häufige Vogelarten zum Entdecken einlädt. Hier kann man auch die verschiedenen Vogelstimmen anhören oder erfahren, woher das Sprichwort "Der frühe Vogel fängt den Wurm" kommt.

Vom 17. bis 21. Mai wird die Aktion übrigens nochmal speziell für Schulklassen angeboten. Lehrkräfte finden dazu umfassendes Material vom Vogelposter bis zur Rallye, mit dem sie den Unterricht gestalten und "ihre" Kinder auf dem Schulgelände oder bei einem Ausflug in die Umgebung zum Zählen motivieren können.

Hier geht's zur Schulstunde der Gartenvögel, hier zur Stunde der Gartenvögel für Familien, und hier kann die praktische Zählhilfe direkt heruntergeladen werden.