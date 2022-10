Knackiges Gemüse frei Haus

× Erweitern © Gemüseabo Dörverden 25 Jahre Gemüseabo Sommerfest auf dem Biohof

Frisch, knackig, gesund, in Bioqualität und am besten aus der Region: So haben Familien ihr Obst und Gemüse am liebsten. Wenn es dann noch ganz bequem nach Hause geliefert kommt, spart das wertvolle Zeit und lange Wege. Klingt zu schön, um wahr zu sein? Dann wird es Zeit, das sympathische Team vom Bio-Gemüseabo kennenzulernen.

Das Dörverdener Unternehmen, das schon seit 1997 besteht, liefert seine leckeren Kisten mit Obst, Gemüse und zahlreichen weiteren Lebensmitteln - ausnahmslos in Bioqualität und bevorzugt aus regionaler Erzeugung - in einem Umkreis von rund 50 Kilometern auch bis nach Bremen. Neben Frischem umfasst die Angebots-Palette auch Haltbares wie Müslis, Soßen oder Fertiggerichte, dazu Kosmetik- und Pflegeprodukte, glutenfreie Backwaren sowie zahlreiche vegane Lebensmittel, Getränke und Kosmetika.

56 Mitarbeiter:innen sind mit 14 Lieferfahrzeugen ständig unterwegs, um ihre rund 2500 Kund:innen jede Woche mit einer frischen Kiste direkt an die Haustür zu versorgen. Ob Privathaushalte, Firmen, Kitas oder Schulen: Pünktlich zu Beginn jedes Monats erhalten sie einen Newsletter zu allen aktuellen Angeboten, die die Essensplanung leicht machen. Dazu gibt es transparente Informationen zu Anbau und Ernte des Gemüses, Neuigkeiten aus dem Unternehmen und unterhaltsame Geschichten aus dem Arbeitsleben der Azubis.

Jeder Monat steht dabei ganz im Sinne der Saisonalität unter einem speziellen Motto, zu dem passend originelle Rezepte zum Nachkochen wie Kirsch-Clafoutis aus Frankreich, Kaas-Press-Knödel aus der Alpenregion oder das Massaman-Curry aus Thailand gleich mitgeliefert werden. Geschäftsführerin Melanie Hogrefe hat sogar schon ein Kochbuch mit den Rezepten ihrer "Lieblingsgerichte" veröffentlicht. Und speziell für Festtage gibt es süße Artikel für den Adventskalender und Anregungen für das Weihnachtsmenü oder den Osterbrunch.

Neugierig geworden? Hier geht's direkt zur Internetseite mit allen Infos.