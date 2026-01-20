Wizard wird 30 – feiert mit!

× Erweitern © AMIGO Wizard 30 Jahre Jubiläumsedition

2026 wird der Kartenspielklassiker Wizard 30 Jahre alt – und feiert den runden Geburtstag mit einer ganz besonderen Jubiläumsedition: Fans dürfen sich auf bekannte Lieblings-Sonderkarten wie Drache, Fee oder Werwolf freuen – und zusätzlich auf zwei brandneue Karten: Hexe und Vampir machen ab sofort jede Runde noch spannender und taktischer.

Die neuen Punktechips sorgen dafür, dass man immer den Überblick über seinen Punktestand behält – Schluss mit Zettelchaos – hier wird gezockt, gerechnet und gelacht. Wer seine Stiche am besten vorhersagt, gewinnt – ganz egal, ob Profi oder Einsteiger:in.

Die Jubiläumsedition eignet sich für drei bis fünf Spielende ab 8 Jahren und sorgt in rund 30 Minuten für jede Menge Spaß und Wettkampf-Höhepunkte bei magischen Spieleabenden.

Mitmachen und gewinnen: Wir verlosen die Wizard Jubiläumsedition 2026 unter allen Einsender:innen: Füllt einfach bis zum 4. Februar 2026 unser Gewinnspielformular (hinter diesem Link) aus. Das Stichwort lautet: "Vampir".