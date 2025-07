Mario & Luigi - die besten Brüder der Welt!

× Erweitern © Nintendo Mario & Luigi - Brothership

Alle an Deck für das neue Inselreise-Abenteuer! In Mario & Luigi: Brothership erwartet die Brüder ein Abenteuer auf hoher See. Die Welt Konektania ist in zahlreiche Inseln zerbrochen, die über die Meere treiben. Gemeinsam mit neuen Freunden wie Connetta und Wattz setzen Mario und Luigi die Segel, um die Teile wieder zu verbinden. Dabei erkunden sie abwechslungsreiche Inseln, treffen alte Bekannte und erleben actionreiche Begegnungen sowie rundenbasierte Kämpfe.

Zwei Brüder, ein Abenteuer: Mario und Luigi arbeiten immer als Team. Die Spieler:innen können die Brüder gleichzeitig steuern und ihre jeweiligen Knöpfe verwenden, um zu springen, anzugreifen, auszuweichen und mehr. Mithilfe der Brüderaktionen kann das Duo beispielsweise Hindernisse überwinden und besondere Manöver in Kämpfen ausführen.

Wir verlosen Nintendo-Switch-Spiele "Mario & Luigi: Brothership" unter allen Einsender:innen unseres Gewinnspielformulares (Link), Stichwort: "Brüder"; Einsendeschluss ist der 23. Juli 2025.