Ein Atelier für fantasievolle DIYs

Mit dem IDEA-Kreativ-Set „Mein Nachrichten-Stift Atelier“ von Clementoni können Kinder ab 6 Jahren ihre Fantasie so richtig ausleben!

Am Basteltisch entstehen einzigartige Kugelschreiber, die mit bunten Tinten, Perlen, Stickern, Buchstaben und Glitzer ganz persönlich verziert werden können. Jedes Stift-Unikat wird so zum kreativen Statement – perfekt zum fantasievollen Schreiben, Gestalten und Verschenken.

Wir machen das Kreativ-Erlebnis noch spannender und verlosen original Clementoni Nachrichten-Stift Ateliers unter allen Einsender:innen unseres Gewinnspielformulares (Link) mit dem Stichwort: "Atelier"; Einsendeschluss ist der 18. Februar 2026.