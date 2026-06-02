Dein eigenes Pokémon-Paradies

× Erweitern © Nintendo Pokemon Pokopia

In Pokémon Pokopia wird die Welt lebendig und farbenfroh! Gemeinsam mit vielen beliebten Pokémon entstehen kreative, fantasievolle Orte voller Abenteuer, Farben und Überraschungen. Das Spiel lädt Kinder dazu ein, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und eine lebendige Pokémon-Welt zu entdecken, die immer wieder neu gestaltet werden kann.

Gemeinsam mit vielen Pokémon-Freunden wird gepflanzt, gebaut, dekoriert und gestaltet. Wege entstehen, Blumen blühen auf, neue Häuser werden errichtet und aus einer verlassenen Landschaft wächst nach und nach ein lebendiges Paradies aus kunterbunten Ideen und kreativem Spielspaß. Das Besondere an Pokopia: Neben spannenden Abenteuern stehen vor allem Kreativität, Gestalten und das Erschaffen einer eigenen bunten Welt im Mittelpunkt.

Super: Bis zu vier Spielende können lokal oder online gemeinsam werkeln, gärtnern und ihre Traumwelt erschaffen.

Wir verlosen „Pokémon Pokopia“ für Nintendo Switch 2 unter allen Einsender:innen dieses Gewinnspielformulars (Link) mit dem Stichwort "Pokopia". Einsendeschluss ist der 8. Juli 2026.